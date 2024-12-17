https://ria.ru/20241217/dtp-1989657045.html

В Челябинске столкнулись автобус и автомобиль, есть пострадавшие

В Челябинске столкнулись автобус и автомобиль, есть пострадавшие - РИА Новости, 17.12.2024

В Челябинске столкнулись автобус и автомобиль, есть пострадавшие

Автобус и автомобиль ГАЗ столкнулись в Челябинске, пострадали два человека, сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T12:42

2024-12-17T12:42

2024-12-17T12:42

происшествия

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 дек – РИА Новости. Автобус и автомобиль ГАЗ столкнулись в Челябинске, пострадали два человека, сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции. По данным ГАИ, ДТП произошло 17 декабря около дома 20 по проспекту Ленина. "По предварительным данным, произошло столкновение между автобусом Volgabus под управлением мужчины 1980 года рождения и автомобилем ГАЗ под управлением мужчины 1988 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили 2 пассажира автомобиля ГАЗ", - говорится в сообщении. Госавтоинспекция Челябинска устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

https://ria.ru/20241121/avtobus-1984932128.html

челябинск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинск, гибдд мвд рф, дтп