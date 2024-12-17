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В Челябинске столкнулись автобус и автомобиль, есть пострадавшие - РИА Новости, 17.12.2024
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12:42 17.12.2024
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В Челябинске столкнулись автобус и автомобиль, есть пострадавшие
В Челябинске столкнулись автобус и автомобиль, есть пострадавшие - РИА Новости, 17.12.2024
В Челябинске столкнулись автобус и автомобиль, есть пострадавшие
Автобус и автомобиль ГАЗ столкнулись в Челябинске, пострадали два человека, сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:42
2024-12-17T12:42
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 дек – РИА Новости. Автобус и автомобиль ГАЗ столкнулись в Челябинске, пострадали два человека, сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции. По данным ГАИ, ДТП произошло 17 декабря около дома 20 по проспекту Ленина. "По предварительным данным, произошло столкновение между автобусом Volgabus под управлением мужчины 1980 года рождения и автомобилем ГАЗ под управлением мужчины 1988 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили 2 пассажира автомобиля ГАЗ", - говорится в сообщении. Госавтоинспекция Челябинска устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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происшествия, челябинск, гибдд мвд рф, дтп
Происшествия, Челябинск, ГИБДД МВД РФ, ДТП
В Челябинске столкнулись автобус и автомобиль, есть пострадавшие

В Челябинске при столкновении автобуса и автомобиля пострадали два человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции на дороге. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 дек – РИА Новости. Автобус и автомобиль ГАЗ столкнулись в Челябинске, пострадали два человека, сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.
По данным ГАИ, ДТП произошло 17 декабря около дома 20 по проспекту Ленина.
"По предварительным данным, произошло столкновение между автобусом Volgabus под управлением мужчины 1980 года рождения и автомобилем ГАЗ под управлением мужчины 1988 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили 2 пассажира автомобиля ГАЗ", - говорится в сообщении.
Госавтоинспекция Челябинска устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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ПроисшествияЧелябинскГИБДД МВД РФДТП
 
 
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