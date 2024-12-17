https://ria.ru/20241217/dtp-1989657045.html
В Челябинске столкнулись автобус и автомобиль, есть пострадавшие
В Челябинске столкнулись автобус и автомобиль, есть пострадавшие - РИА Новости, 17.12.2024
В Челябинске столкнулись автобус и автомобиль, есть пострадавшие
Автобус и автомобиль ГАЗ столкнулись в Челябинске, пострадали два человека, сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:42
2024-12-17T12:42
2024-12-17T12:42
происшествия
челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 дек – РИА Новости. Автобус и автомобиль ГАЗ столкнулись в Челябинске, пострадали два человека, сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции. По данным ГАИ, ДТП произошло 17 декабря около дома 20 по проспекту Ленина. "По предварительным данным, произошло столкновение между автобусом Volgabus под управлением мужчины 1980 года рождения и автомобилем ГАЗ под управлением мужчины 1988 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили 2 пассажира автомобиля ГАЗ", - говорится в сообщении. Госавтоинспекция Челябинска устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, гибдд мвд рф, дтп
Происшествия, Челябинск, ГИБДД МВД РФ, ДТП
В Челябинске столкнулись автобус и автомобиль, есть пострадавшие
В Челябинске при столкновении автобуса и автомобиля пострадали два человека
ЧЕЛЯБИНСК, 17 дек – РИА Новости. Автобус и автомобиль ГАЗ столкнулись в Челябинске, пострадали два человека, сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.
По данным ГАИ, ДТП произошло 17 декабря около дома 20 по проспекту Ленина.
"По предварительным данным, произошло столкновение между автобусом Volgabus под управлением мужчины 1980 года рождения и автомобилем ГАЗ под управлением мужчины 1988 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили 2 пассажира автомобиля ГАЗ", - говорится в сообщении.
Госавтоинспекция Челябинска
устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.