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В Ульяновской области пять человек погибли в ДТП
В Ульяновской области пять человек погибли в ДТП - РИА Новости, 17.12.2024
В Ульяновской области пять человек погибли в ДТП
Пять человек погибли, один пострадал в ДТП с грузовиком в Ульяновской области - УМВД по региону РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T08:10
2024-12-17T08:10
2024-12-17T08:10
происшествия
ульяновская область
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Пять человек погибли, один пострадал в ДТП с грузовиком в Ульяновской области - УМВД по региону
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происшествия, ульяновская область
Происшествия, Ульяновская область
В Ульяновской области пять человек погибли в ДТП
В ДТП с грузовиком в Ульяновской области погибли пять человек, один пострадал