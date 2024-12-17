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В Ульяновской области пять человек погибли в ДТП

В Ульяновской области пять человек погибли в ДТП - РИА Новости, 17.12.2024

В Ульяновской области пять человек погибли в ДТП

Пять человек погибли, один пострадал в ДТП с грузовиком в Ульяновской области - УМВД по региону РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T08:10

2024-12-17T08:10

2024-12-17T08:10

происшествия

ульяновская область

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Пять человек погибли, один пострадал в ДТП с грузовиком в Ульяновской области - УМВД по региону

ульяновская область

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ульяновская область