https://ria.ru/20241217/dron-1989726665.html

В ДНР перехватили дрон ВСУ, нацеленный на гипермаркет в Макеевке

В ДНР перехватили дрон ВСУ, нацеленный на гипермаркет в Макеевке - РИА Новости, 17.12.2024

В ДНР перехватили дрон ВСУ, нацеленный на гипермаркет в Макеевке

"Купол Донбасса" перехватил украинский дрон и сорвал атаку на гипермаркет "Галактика" в Макеевке, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T16:14

2024-12-17T16:14

2024-12-17T16:14

специальная военная операция на украине

макеевка

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. "Купол Донбасса" перехватил украинский дрон и сорвал атаку на гипермаркет "Галактика" в Макеевке, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" в Макеевке перехвачен украинский беспилотник самолётного типа, вооруженный самодельным взрывным устройством на базе выстрела от ручного гранатомета, нацеленный на подрыв торгового центра "Галактика", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что сам беспилотник был обезврежен взрывотехниками УФСБ России по ДНР, а боевые заряды были уничтожены на полигоне. Жертв среди мирного населения и ущерба критически важной инфраструктуре нет.

https://ria.ru/20241217/dzerzhinsk-1989581142.html

макеевка

россия

донецкая народная республика

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макеевка, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, фсб