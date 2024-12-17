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В ДНР перехватили дрон ВСУ, нацеленный на гипермаркет в Макеевке - РИА Новости, 17.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:14 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/dron-1989726665.html
В ДНР перехватили дрон ВСУ, нацеленный на гипермаркет в Макеевке
В ДНР перехватили дрон ВСУ, нацеленный на гипермаркет в Макеевке - РИА Новости, 17.12.2024
В ДНР перехватили дрон ВСУ, нацеленный на гипермаркет в Макеевке
"Купол Донбасса" перехватил украинский дрон и сорвал атаку на гипермаркет "Галактика" в Макеевке, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T16:14
2024-12-17T16:14
специальная военная операция на украине
макеевка
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
фсб
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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. "Купол Донбасса" перехватил украинский дрон и сорвал атаку на гипермаркет "Галактика" в Макеевке, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" в Макеевке перехвачен украинский беспилотник самолётного типа, вооруженный самодельным взрывным устройством на базе выстрела от ручного гранатомета, нацеленный на подрыв торгового центра "Галактика", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что сам беспилотник был обезврежен взрывотехниками УФСБ России по ДНР, а боевые заряды были уничтожены на полигоне. Жертв среди мирного населения и ущерба критически важной инфраструктуре нет.
https://ria.ru/20241217/dzerzhinsk-1989581142.html
макеевка
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макеевка, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, фсб
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, ФСБ
В ДНР перехватили дрон ВСУ, нацеленный на гипермаркет в Макеевке

ФСБ: "Купол Донбасса" перехватил дрон ВСУ, нацеленный на гипермаркет в Макеевке

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Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. "Купол Донбасса" перехватил украинский дрон и сорвал атаку на гипермаркет "Галактика" в Макеевке, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" в Макеевке перехвачен украинский беспилотник самолётного типа, вооруженный самодельным взрывным устройством на базе выстрела от ручного гранатомета, нацеленный на подрыв торгового центра "Галактика", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что сам беспилотник был обезврежен взрывотехниками УФСБ России по ДНР, а боевые заряды были уничтожены на полигоне.
Жертв среди мирного населения и ущерба критически важной инфраструктуре нет.
Солдаты ВСУ под Дзержинском (Торецком) - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФФСБ
 
 
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