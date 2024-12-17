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ЕС готов возобновить работу своего диппредставительства в Дамаске

ЕС готов возобновить работу своего диппредставительства в Дамаске - РИА Новости, 17.12.2024

ЕС готов возобновить работу своего диппредставительства в Дамаске

Евросоюз готов возобновить полноценную работу своего дипломатического представительства в Дамаске, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T13:38

2024-12-17T13:38

2024-12-17T13:57

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обострение ситуации в сирии — 2024

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БРЮССЕЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Евросоюз готов возобновить полноценную работу своего дипломатического представительства в Дамаске, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас."Мы готовы вновь открыть наше представительство, которое является нашим посольством. Мы хотим, чтобы это представительство заработало в полную силу. Это очень важный шаг для поддержания необходимого взаимодействия и получения непосредственно информации", - сказала Каллас, выступая на специальных слушаниях в Европейском парламенте в Страсбурге.В ходе выступления в Европарламенте Каллас также сообщила, что ЕС готовит новый подход к урегулированию в Сирии, который предполагает взаимодействия с властями на раннем этапе, пересмотр санкционной политики при сохранении рычагов давления на Дамаск.Она также сообщила, что ЕС уже готовит будущую ежегодную конференцию доноров по Сирии, которая должна пройти в начале 2025 года. При этом Каллас подчеркнула, что предыдущая политика ЕС по отношению к Дамаску, которая предусматривала жесткие санкции и отказ от взаимодействия с властями, доказала свою эффективность.Во вторник после заседания глав МИД ЕС Каллас заявила, что в диалоге с новыми властями Сирии Брюссель будет поднимать вопросы об упразднении российских баз и российского влияния в Сирии. Она также сообщила, что пока принято решение вести диалог с сирийской стороной на уровне главы представительства ЕС в стране, который временно находился в Ливане. Он в понедельник посетил Дамаск.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии после масштабного наступления заняли Дамаск и объявили о своей победе над правительственными силами. Находившийся у власти с 2000 года президент Сирии Башар Асад покинул страну. Источник в Кремле позже сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Временное правительство Сирии на переходный период возглавил деятель оппозиции Мухаммед аль-Башир.

https://ria.ru/20241216/siriya-1989549383.html

https://ria.ru/20230424/sanktsii-1867387957.html

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в мире, дамаск (город), евросоюз, обострение ситуации в сирии — 2024