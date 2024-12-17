https://ria.ru/20241217/damask-1989650767.html

Французская дипмиссия прибыла в Дамаск после 12-летнего перерыва

Французская дипмиссия прибыла в Дамаск после 12-летнего перерыва - РИА Новости, 17.12.2024

Французская дипмиссия прибыла в Дамаск после 12-летнего перерыва

Французская дипломатическая миссия во вторник прибыла в Дамаск после двенадцатилетнего перерыва, сообщило агентство Франс Пресс. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T12:25

2024-12-17T12:25

2024-12-17T12:25

в мире

сирия

дамаск (город)

париж

башар асад

обострение ситуации в сирии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967892294_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_b1a3fc1574f4badb1d63ab10ef22e0d1.jpg

ПАРИЖ, 17 дек – РИА Новости. Французская дипломатическая миссия во вторник прибыла в Дамаск после двенадцатилетнего перерыва, сообщило агентство Франс Пресс. Французская делегация во главе со специальным посланником по Сирии Жаном-Франсуа Гийомом прибыла во вторник в Дамаск и посетила помещения посольства, закрытые с 2012 года. "Франция готовится быть рядом с сирийцами во время переходного периода", - заявил Гийом журналистам. Французская делегация указала, что намерена "вступить в контакт с де-факто властями" Сирии. Ранее сообщалось, что Париж направляет в Дамаск четырех дипломатов. По словам исполняющего обязанности главы МИД республики Жана-Ноэля Барро, целью дипломатов будет "возвращение влияния" Франции в Сирии, "установление первоначальных контактов с новыми властями" и "оценка потребностей населения в гуманитарном плане". Ранее Париж приветствовал захват власти в Сирии оппозицией. Барро заявлял, что Франция будет оказывать поддержку сирийской оппозиции в процессе "политического перехода" "только в случае учета ею интересов всех представителей сирийского общества". Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.

https://ria.ru/20241217/ssha-1989578754.html

https://ria.ru/20241217/rezervy-1989582021.html

https://ria.ru/20241217/siriya-1989547190.html

сирия

дамаск (город)

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, дамаск (город), париж, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024