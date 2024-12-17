https://ria.ru/20241217/chizhov-1989741813.html

Чижов призвал наказать виновных в гибели Кириллова

Чижов призвал наказать виновных в гибели Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024

Чижов призвал наказать виновных в гибели Кириллова

Все причастные к теракту, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игорь... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T17:12

2024-12-17T17:12

2024-12-17T17:12

россия

москва

игорь кириллов

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войска рхбз

совет федерации рф

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв на рязанском проспекте в москве

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Все причастные к теракту, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игорь Кириллов, должны быть найдены и наказаны, где бы они ни находились, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. "Наши противники не гнушаются откровенно террористическими актами, идут по пути легитимизации террора. Причем террора не в переносном смысле, а в самом что ни на есть классическом. В том, в каком мир познал его еще в XIX веке и во все последующие периоды. Я имею в виду террористический акт, жертвой которого стал достойнейший из наших военачальников, генерал-лейтенант Игорь Кириллов", - сказал Чижов в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня". Сенатор отметил, что присоединяется к тем, кто осуждает этот теракт и требует скорейшего нахождения и наказания всех причастных к этому преступлению, "где бы они ни были".

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989740895.html

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989611643.html

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россия, москва, игорь кириллов, владимир чижов, войска рхбз, совет федерации рф, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве