https://ria.ru/20241217/cheburashka-1989743091.html

Пермский архив отправил бойцам в зоне СВО чебурашек

Пермский архив отправил бойцам в зоне СВО чебурашек - РИА Новости, 17.12.2024

Пермский архив отправил бойцам в зоне СВО чебурашек

Государственный архив Пермского края, чтобы поддержать бойцов в зоне проведения специальной военной операции, отправил им чебурашек, сообщает региональный... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T17:19

2024-12-17T17:19

2024-12-17T17:19

специальная военная операция на украине

общество

пермский край

россия

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ПЕРМЬ, 17 дек - РИА Новости. Государственный архив Пермского края, чтобы поддержать бойцов в зоне проведения специальной военной операции, отправил им чебурашек, сообщает региональный гуманитарный центр. "Благодарим Государственный архив Пермского края за вкусняшки, чай, носки и замечательных чебурашек для бойцов", - говорится в сообщении. Кроме того, в середине декабря гуманитарный центр направил 17 тонн груза на курское и донецкое направления. Еще более 10 тонн вещей, продуктов и техники, в том числе пять квадроциклов, тележки для подвоза боекомплектов, средства радиоэлектронной борьбы, собрал для военнослужащих в зоне СВО пермский благотворительный фонд "Единый центр поддержки". В социальных сетях пользователи часто указывают, что чебурашка стал негласным символом российских военных, участвующих в СВО.

https://ria.ru/20241108/svo-1982699096.html

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общество, пермский край, россия