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Фальков рассказал о планах по увеличению бюджетных мест в вузах - РИА Новости, 18.12.2024
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20:21 17.12.2024 (обновлено: 00:06 18.12.2024)
https://ria.ru/20241217/byudzhet-1989787172.html
Фальков рассказал о планах по увеличению бюджетных мест в вузах
Фальков рассказал о планах по увеличению бюджетных мест в вузах - РИА Новости, 18.12.2024
Фальков рассказал о планах по увеличению бюджетных мест в вузах
В российских вузах ожидается увеличение количества бюджетных мест на приоритетные направления, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, его слова приводятся в... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-17T20:21
2024-12-18T00:06
общество
россия
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
балтийский федеральный университет
московский авиационный институт
мисис
владимир путин
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В российских вузах ожидается увеличение количества бюджетных мест на приоритетные направления, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, его слова приводятся в Telegram-канале ведомства. "На 2025 год, по сравнению с 2024-м, сохраняется и даже увеличивается выделяемое вузам количество бюджетных мест на приоритетные направления, в рамках которых готовят инженерно-технические, педагогические и медицинские кадры", — сообщил министр.В целом, отметил Фальков, следующий год будет посвящен активным действиям по переходу на новую модель высшего образования.В прошлом году во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о необходимости вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от четырех до шести лет.Так, в мае 2023-го по поручению главы государства стартовал пилотный проект, подразумевающий отказ от Болонской системы и переход от бакалавриата и специалитета к базовому высшему образованию и от магистратуры к специализированному высшему образованию. Проект уже запустили в шести вузах, а именно: в БФУ имени И. Канта, МАИ, МИСиС, МПГУ, ТГУ и Санкт-Петербургском горном университете.Как указывал Фальков, с 2026 года в России планируется полномасштабное внедрение новой системы высшего образования в более чем тысяче вузов.
https://ria.ru/20240814/olimpiadniki-1966286771.html
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общество, россия, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), балтийский федеральный университет, московский авиационный институт, мисис, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Валерий Фальков, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Балтийский федеральный университет, Московский авиационный институт, МИСиС, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Фальков рассказал о планах по увеличению бюджетных мест в вузах

Фальков: число бюджетных мест на приоритетные направления вырастет в 2025-м

© Depositphotos.com / kastoСтуденты на лекции в университете
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Depositphotos.com / kasto
Студенты на лекции в университете. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В российских вузах ожидается увеличение количества бюджетных мест на приоритетные направления, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.
"На 2025 год, по сравнению с 2024-м, сохраняется и даже увеличивается выделяемое вузам количество бюджетных мест на приоритетные направления, в рамках которых готовят инженерно-технические, педагогические и медицинские кадры", — сообщил министр.
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В целом, отметил Фальков, следующий год будет посвящен активным действиям по переходу на новую модель высшего образования.

Эти заявления глава Минобрнауки сделал на совещании "О предварительных итогах 2024 года и планах на 2025 год" с ректорами российских университетов.

В прошлом году во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о необходимости вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от четырех до шести лет.
Так, в мае 2023-го по поручению главы государства стартовал пилотный проект, подразумевающий отказ от Болонской системы и переход от бакалавриата и специалитета к базовому высшему образованию и от магистратуры к специализированному высшему образованию. Проект уже запустили в шести вузах, а именно: в БФУ имени И. Канта, МАИ, МИСиС, МПГУ, ТГУ и Санкт-Петербургском горном университете.
Как указывал Фальков, с 2026 года в России планируется полномасштабное внедрение новой системы высшего образования в более чем тысяче вузов.
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ОбществоРоссияВалерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Балтийский федеральный университетМосковский авиационный институтМИСиСВладимир ПутинСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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