Фальков рассказал о планах по увеличению бюджетных мест в вузах
Фальков: число бюджетных мест на приоритетные направления вырастет в 2025-м
© Depositphotos.com / kastoСтуденты на лекции в университете
© Depositphotos.com / kasto
Студенты на лекции в университете. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В российских вузах ожидается увеличение количества бюджетных мест на приоритетные направления, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.
"На 2025 год, по сравнению с 2024-м, сохраняется и даже увеличивается выделяемое вузам количество бюджетных мест на приоритетные направления, в рамках которых готовят инженерно-технические, педагогические и медицинские кадры", — сообщил министр.
В целом, отметил Фальков, следующий год будет посвящен активным действиям по переходу на новую модель высшего образования.
Эти заявления глава Минобрнауки сделал на совещании "О предварительных итогах 2024 года и планах на 2025 год" с ректорами российских университетов.
В прошлом году во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о необходимости вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от четырех до шести лет.
Так, в мае 2023-го по поручению главы государства стартовал пилотный проект, подразумевающий отказ от Болонской системы и переход от бакалавриата и специалитета к базовому высшему образованию и от магистратуры к специализированному высшему образованию. Проект уже запустили в шести вузах, а именно: в БФУ имени И. Канта, МАИ, МИСиС, МПГУ, ТГУ и Санкт-Петербургском горном университете.
Как указывал Фальков, с 2026 года в России планируется полномасштабное внедрение новой системы высшего образования в более чем тысяче вузов.
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