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На Земле началась магнитная буря - РИА Новости, 17.12.2024
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11:06 17.12.2024 (обновлено: 14:52 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/burya-1989628102.html
На Земле началась магнитная буря
На Земле началась магнитная буря - РИА Новости, 17.12.2024
На Земле началась магнитная буря
Слабая магнитная буря накрыла Землю, она будет непродолжительной, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T11:06
2024-12-17T14:52
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Слабая магнитная буря накрыла Землю, она будет непродолжительной, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. &quot;В 8 часов 21 минуту по московскому времени на Земле началась слабая магнитная буря класса G1&quot;, — написал Леус.Ранее он сообщал, что причиной магнитной бури станет поток более плотного и быстрого солнечного ветра.
https://ria.ru/20241216/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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космос - риа наука, земля, михаил леус, солнце
Космос - РИА Наука, Земля, Михаил Леус, Солнце
На Земле началась магнитная буря

Синоптик Леус: магнитная буря класса G1 накрыла Землю во вторник утром

© Pixabay / PIRO4DСолнце и планета Земля
Солнце и планета Земля - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Pixabay / PIRO4D
Солнце и планета Земля. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Слабая магнитная буря накрыла Землю, она будет непродолжительной, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.
«

"В 8 часов 21 минуту по московскому времени на Земле началась слабая магнитная буря класса G1", — написал Леус.

Ранее он сообщал, что причиной магнитной бури станет поток более плотного и быстрого солнечного ветра.
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