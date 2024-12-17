https://ria.ru/20241217/burya-1989628102.html
На Земле началась магнитная буря
На Земле началась магнитная буря - РИА Новости, 17.12.2024
На Земле началась магнитная буря
Слабая магнитная буря накрыла Землю, она будет непродолжительной, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T11:06
2024-12-17T11:06
2024-12-17T14:52
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Слабая магнитная буря накрыла Землю, она будет непродолжительной, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "В 8 часов 21 минуту по московскому времени на Земле началась слабая магнитная буря класса G1", — написал Леус.Ранее он сообщал, что причиной магнитной бури станет поток более плотного и быстрого солнечного ветра.
https://ria.ru/20241216/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, земля, михаил леус, солнце
Космос - РИА Наука, Земля, Михаил Леус, Солнце
На Земле началась магнитная буря
Синоптик Леус: магнитная буря класса G1 накрыла Землю во вторник утром