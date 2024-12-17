Рейтинг@Mail.ru
Британия выделила Украине 20 миллионов фунтов на поддержку энергосистемы - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 17.12.2024 (обновлено: 15:46 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/britaniya-1989715596.html
Британия выделила Украине 20 миллионов фунтов на поддержку энергосистемы
Британия выделила Украине 20 миллионов фунтов на поддержку энергосистемы - РИА Новости, 17.12.2024
Британия выделила Украине 20 миллионов фунтов на поддержку энергосистемы
Великобритания выделила Украине 20 миллионов фунтов стерлингов на поддержку энергосистемы, сообщает во вторник офис премьер-министра королевства. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T15:33
2024-12-17T15:46
украина
россия
великобритания
денис шмыгаль
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783597_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_3a2f487fb4199e38f94972e751a82c30.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Великобритания выделила Украине 20 миллионов фунтов стерлингов на поддержку энергосистемы, сообщает во вторник офис премьер-министра королевства. "Пакет финансовой поддержки включает в себя выделение 20 миллионов фунтов стерлингов для поддержки чрезвычайных энергетических потребностей", - говорится в сообщении. Финансирование направлено на проведение ремонтных работ в сети электропередачи, обеспечение дополнительных мощностей по выработке энергии и защиту энергетической инфраструктуры, уточняется в сообщении. В октябре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил об уничтожении или повреждении почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины. Зеленский в июне сообщал, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241216/poroshenko-1989511519.html
https://ria.ru/20241217/udary-1989577032.html
украина
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783597_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a7acab07c576bf18d80781d6a728ed91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, великобритания, денис шмыгаль, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Россия, Великобритания, Денис Шмыгаль, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
Британия выделила Украине 20 миллионов фунтов на поддержку энергосистемы

Офис Стармера: Британия выделила Украине 20 миллионов на поддержку энергосистемы

© AP Photo / Kirsty WigglesworthЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Лондон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Великобритания выделила Украине 20 миллионов фунтов стерлингов на поддержку энергосистемы, сообщает во вторник офис премьер-министра королевства.
"Пакет финансовой поддержки включает в себя выделение 20 миллионов фунтов стерлингов для поддержки чрезвычайных энергетических потребностей", - говорится в сообщении.
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Порошенко заявил о смене риторики на Украине
16 декабря, 17:33
Финансирование направлено на проведение ремонтных работ в сети электропередачи, обеспечение дополнительных мощностей по выработке энергии и защиту энергетической инфраструктуры, уточняется в сообщении.
В октябре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил об уничтожении или повреждении почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины. Зеленский в июне сообщал, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
"Все наперекосяк": на Украине забили тревогу после ударов России
Вчера, 02:09
 
УкраинаРоссияВеликобританияДенис ШмыгальДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала