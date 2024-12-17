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Британия выделила Украине 20 миллионов фунтов на поддержку энергосистемы
Британия выделила Украине 20 миллионов фунтов на поддержку энергосистемы - РИА Новости, 17.12.2024
Британия выделила Украине 20 миллионов фунтов на поддержку энергосистемы
Великобритания выделила Украине 20 миллионов фунтов стерлингов на поддержку энергосистемы, сообщает во вторник офис премьер-министра королевства. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T15:33
2024-12-17T15:33
2024-12-17T15:46
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Великобритания выделила Украине 20 миллионов фунтов стерлингов на поддержку энергосистемы, сообщает во вторник офис премьер-министра королевства. "Пакет финансовой поддержки включает в себя выделение 20 миллионов фунтов стерлингов для поддержки чрезвычайных энергетических потребностей", - говорится в сообщении. Финансирование направлено на проведение ремонтных работ в сети электропередачи, обеспечение дополнительных мощностей по выработке энергии и защиту энергетической инфраструктуры, уточняется в сообщении. В октябре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил об уничтожении или повреждении почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины. Зеленский в июне сообщал, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241216/poroshenko-1989511519.html
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украина, россия, великобритания, денис шмыгаль, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Россия, Великобритания, Денис Шмыгаль, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
Британия выделила Украине 20 миллионов фунтов на поддержку энергосистемы
Офис Стармера: Британия выделила Украине 20 миллионов на поддержку энергосистемы