https://ria.ru/20241217/brend-1989720036.html

"Ёбидоёби" продолжит использовать бренд на вывесках и в рекламе

"Ёбидоёби" продолжит использовать бренд на вывесках и в рекламе - РИА Новости, 17.12.2024

"Ёбидоёби" продолжит использовать бренд на вывесках и в рекламе

Компания "Ёбидоёби" продолжит использовать свой скандально известный бренд на вывесках и в рекламе, несмотря на смену наименования юридического лица, заявили... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T15:46

2024-12-17T15:46

2024-12-17T16:34

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красноярский край

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Компания "Ёбидоёби" продолжит использовать свой скандально известный бренд на вывесках и в рекламе, несмотря на смену наименования юридического лица, заявили РИА Новости в пресс-службе сети. Ранее управление службы судебных приставов Мордовии сообщило о том, что сеть суши "Ёбидоёби", офис которой находится в Саранске, сменила вызывавшее массовые жалобы россиян название после года разбирательств и попыток обойти постановление суда. Сеть изменила наименование юридического лица с ООО "Ёбидоёби" на ООО "Суши с приставкой суши". "Смена юридического наименования сети не повлечёт за собой смену коммерческого имени бренда. Название на вывесках, а также в рекламных материалах останется прежним", - заявили агентству в пресс-службе компании. По словам основателя сети Константина Зимена, "юридическое наименование решили сделать таким, каким его хотят видеть регулирующие органы: скучным, серым и незапоминающимся". "Если кому-то нужно, чтобы хотя бы на бумаге мы были "как все" — мы удовлетворили это желание. В "Ёбидоёби" уже устали от бюрократии, и решением переименовать юридическое лицо мы избавляем себя от лишних забот… Юридическая формальность, принятая по решению суда, никак не повлияет на судьбу бренда, его покупателей и франчайзи", - цитирует пресс-служба слова Зимена. Арбитражный суд Красноярского края в апреле 2023 года обязал сеть доставки суши и роллов "Ёбидоёби" сменить название как противоречащее принципам гуманности и морали и вызывающее ассоциации с бранной лексикой. Компания утверждала, что название – это транслитерация японской фразы "День недели – суббота". Верховный суд РФ в январе 2024 года подтвердил обязанность "Ёбидоёби" изменить фирменное наименование.

https://ria.ru/20240912/perm-1972288216.html

https://ria.ru/20240212/reklama-1926779676.html

https://realty.ria.ru/20241203/rossija-1987048772.html

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саранск, красноярский край, россия