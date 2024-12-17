https://ria.ru/20241217/brechalov-1989748705.html
Бречалов проверил, как работает врачебная амбулатория в удмуртском селе
Бречалов проверил, как работает врачебная амбулатория в удмуртском селе - РИА Новости, 17.12.2024
Бречалов проверил, как работает врачебная амбулатория в удмуртском селе
Глава Удмуртии Александр Бречалов во время рабочей поездки в Сарапульский район проверил работу новой врачебной амбулатории села Кигбаево и дал поручения... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T17:33
2024-12-17T17:33
2024-12-17T17:34
удмуртская республика
сарапульский район
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УФА, 17 дек – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов во время рабочей поездки в Сарапульский район проверил работу новой врачебной амбулатории села Кигбаево и дал поручения минздраву региона благоустроить территорию больницы, сообщили во вторник в пресс-службе руководителя республики. В пресс-службе рассказали, что новое здание амбулатории заработало в Кигбаево в марте 2024 года, оно построено в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение", который реализуется по решению президента России Владимира Путина. В амбулатории обслуживается более 1,3 тысячи человек, в том числе более 300 детей – жители Кигбаево и четырех соседних деревень. С начала работы амбулатории пациенты посетили ее уже более 5 тысяч раз. Бречалов пообщался с медицинскими работниками и пациентами амбулатории. Новым зданием они довольны – здесь есть все необходимое и самое современное оборудование, работают процедурный, прививочный и физиокабинет, стерилизационная, акушерско- гинекологический кабинет, кабинет зубного врача, приема инфекционных больных, собственный аптечный пункт. Прием в амбулатории ведут фельдшер, медицинская сестра, зубной врач, по графику приезжают терапевт и педиатр. Но были и вопросы – жители попросили благоустроить территорию и отсыпать дорогу, ведущую к медицинскому учреждению, информирует пресс-служба. "Все просьбы принимаются, поручение главе района и министру здравоохранения – довести территорию до ума, чтобы жителям было комфортно сюда добираться", - приводятся слова Бречалова. По данным пресс-службы, фельдшер Ирина Глухова работает в Кигбаево уже более 30 лет. Ежедневно она принимает больше 20 пациентов и очень радуется новому рабочему месту. "Старое здание у нас было двухэтажное, неудобно ходить больным, потому что лестницы были очень крутые. Оборудование было все старое. Поэтому я сейчас нарадоваться не могу нашему новому электрокардиографу, собственной стерилизационной, теперь возить куда-то инструменты на стерилизацию уже не надо. Очень современное оборудование в стоматологическом кабинете, новые компьютеры. Еще один огромный плюс – теперь у нас есть отдельный вход для пациентов с признаками ОРВИ, их принимаем отдельно от других пациентов", - цитирует пресс-служба Глухову. В пресс-службе со ссылкой на министра здравоохранения Удмуртии Сергея Багина сообщили, что в рамках программы модернизации в республике сейчас открываются еще 8 новых объектов – 6 ФАПов и две амбулатории. Часть из них уже принимает пациентов, остальные заработают в ближайшее время.
https://ria.ru/20241214/kalashnikov-1989187338.html
https://ria.ru/20241210/brechalov-1988448275.html
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сарапульский район, александр бречалов, россия, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Сарапульский район, Александр Бречалов, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Бречалов проверил, как работает врачебная амбулатория в удмуртском селе
Бречалов проверил работу врачебной амбулатории в удмуртском селе Кигбаево
УФА, 17 дек – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов во время рабочей поездки в Сарапульский район проверил работу новой врачебной амбулатории села Кигбаево и дал поручения минздраву региона благоустроить территорию больницы, сообщили во вторник в пресс-службе руководителя республики.
В пресс-службе рассказали, что новое здание амбулатории заработало в Кигбаево в марте 2024 года, оно построено в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение", который реализуется по решению президента России Владимира Путина
. В амбулатории обслуживается более 1,3 тысячи человек, в том числе более 300 детей – жители Кигбаево и четырех соседних деревень. С начала работы амбулатории пациенты посетили ее уже более 5 тысяч раз.
Бречалов
пообщался с медицинскими работниками и пациентами амбулатории. Новым зданием они довольны – здесь есть все необходимое и самое современное оборудование, работают процедурный, прививочный и физиокабинет, стерилизационная, акушерско- гинекологический кабинет, кабинет зубного врача, приема инфекционных больных, собственный аптечный пункт. Прием в амбулатории ведут фельдшер, медицинская сестра, зубной врач, по графику приезжают терапевт и педиатр. Но были и вопросы – жители попросили благоустроить территорию и отсыпать дорогу, ведущую к медицинскому учреждению, информирует пресс-служба.
"Все просьбы принимаются, поручение главе района и министру здравоохранения – довести территорию до ума, чтобы жителям было комфортно сюда добираться", - приводятся слова Бречалова.
По данным пресс-службы, фельдшер Ирина Глухова работает в Кигбаево уже более 30 лет. Ежедневно она принимает больше 20 пациентов и очень радуется новому рабочему месту.
"Старое здание у нас было двухэтажное, неудобно ходить больным, потому что лестницы были очень крутые. Оборудование было все старое. Поэтому я сейчас нарадоваться не могу нашему новому электрокардиографу, собственной стерилизационной, теперь возить куда-то инструменты на стерилизацию уже не надо. Очень современное оборудование в стоматологическом кабинете, новые компьютеры. Еще один огромный плюс – теперь у нас есть отдельный вход для пациентов с признаками ОРВИ, их принимаем отдельно от других пациентов", - цитирует пресс-служба Глухову.
В пресс-службе со ссылкой на министра здравоохранения Удмуртии Сергея Багина сообщили, что в рамках программы модернизации в республике сейчас открываются еще 8 новых объектов – 6 ФАПов и две амбулатории. Часть из них уже принимает пациентов, остальные заработают в ближайшее время.