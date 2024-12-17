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"Черви, крысы и бомбы": на Западе ужаснулись ситуации в Курской области
"Черви, крысы и бомбы": на Западе ужаснулись ситуации в Курской области - РИА Новости, 17.12.2024
"Черви, крысы и бомбы": на Западе ужаснулись ситуации в Курской области
Положение подразделений ВСУ, вторгшихся в Курскую область становится все хуже, сообщает британский журнал The Economist. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T05:49
2024-12-17T05:49
2024-12-17T05:49
специальная военная операция на украине
курская область
россия
курск
валерий герасимов
вооруженные силы украины
александр сырский
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Положение подразделений ВСУ, вторгшихся в Курскую область становится все хуже, сообщает британский журнал The Economist."Украинцы держатся, хотя условия <…> становятся все мрачнее", — говорится в материале.По словам офицера 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Руслана Мокрицкого, ухудшающиеся погодные условия только затрудняют и без того бедственное положение украинских боевиков."Дождь, слякоть, снег, холод, грязь, жуки, черви, крысы и планирующие бомбы. В Курске смерть всегда рядом; она практически держит тебя за руку", — пожаловался он.Как сообщается, украинская авантюра в Курской области, начавшаяся в "момент отчаяния" для Украины, не достигла своей цели и привело к потере части ее элитных войск.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Позже главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь, от Красноармейского в ДНР.По данным Минобороны России, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 41,4 тысячи военнослужащих и 242 танка.
https://ria.ru/20241217/konflikt-1989579152.html
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курская область, россия, курск, валерий герасимов, вооруженные силы украины, александр сырский
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Курск, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский
"Черви, крысы и бомбы": на Западе ужаснулись ситуации в Курской области
The Economist: положение ВСУ в Курской области становится все хуже