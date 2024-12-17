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"Черви, крысы и бомбы": на Западе ужаснулись ситуации в Курской области - РИА Новости, 17.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:49 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/bomby-1989586006.html
"Черви, крысы и бомбы": на Западе ужаснулись ситуации в Курской области
"Черви, крысы и бомбы": на Западе ужаснулись ситуации в Курской области - РИА Новости, 17.12.2024
"Черви, крысы и бомбы": на Западе ужаснулись ситуации в Курской области
Положение подразделений ВСУ, вторгшихся в Курскую область становится все хуже, сообщает британский журнал The Economist. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T05:49
2024-12-17T05:49
специальная военная операция на украине
курская область
россия
курск
валерий герасимов
вооруженные силы украины
александр сырский
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Положение подразделений ВСУ, вторгшихся в Курскую область становится все хуже, сообщает британский журнал The Economist."Украинцы держатся, хотя условия &lt;…&gt; становятся все мрачнее", — говорится в материале.По словам офицера 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Руслана Мокрицкого, ухудшающиеся погодные условия только затрудняют и без того бедственное положение украинских боевиков.&quot;Дождь, слякоть, снег, холод, грязь, жуки, черви, крысы и планирующие бомбы. В Курске смерть всегда рядом; она практически держит тебя за руку&quot;, — пожаловался он.Как сообщается, украинская авантюра в Курской области, начавшаяся в "момент отчаяния" для Украины, не достигла своей цели и привело к потере части ее элитных войск.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Позже главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь, от Красноармейского в ДНР.По данным Минобороны России, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 41,4 тысячи военнослужащих и 242 танка.
https://ria.ru/20241217/konflikt-1989579152.html
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курская область, россия, курск, валерий герасимов, вооруженные силы украины, александр сырский
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Курск, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский
"Черви, крысы и бомбы": на Западе ужаснулись ситуации в Курской области

The Economist: положение ВСУ в Курской области становится все хуже

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкУничтоженный украинский танк
Уничтоженный украинский танк - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Уничтоженный украинский танк. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Положение подразделений ВСУ, вторгшихся в Курскую область становится все хуже, сообщает британский журнал The Economist.
"Украинцы держатся, хотя условия <…> становятся все мрачнее", — говорится в материале.
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
В США сделали шокирующее заявление по России и Украине
03:01
По словам офицера 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Руслана Мокрицкого, ухудшающиеся погодные условия только затрудняют и без того бедственное положение украинских боевиков.
«

"Дождь, слякоть, снег, холод, грязь, жуки, черви, крысы и планирующие бомбы. В Курске смерть всегда рядом; она практически держит тебя за руку", — пожаловался он.

Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
"Между США и Россией": на Западе захотели исключить Украину из переговоров
Вчера, 17:21
Как сообщается, украинская авантюра в Курской области, начавшаяся в "момент отчаяния" для Украины, не достигла своей цели и привело к потере части ее элитных войск.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
"Последний шанс": Зеленский шокировал Раду одним решением
03:45
Позже главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь, от Красноармейского в ДНР.
По данным Минобороны России, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 41,4 тысячи военнослужащих и 242 танка.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
"Должен уйти": в США обозначили срок Зеленского
Вчера, 20:35
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияКурскВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныАлександр Сырский
 
 
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