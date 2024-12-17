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Стоимость биткоина обновила исторический максимум - РИА Новости, 17.12.2024
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18:03 17.12.2024 (обновлено: 18:51 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/bitkoin-1989763067.html
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина обновила исторический максимум - РИА Новости, 17.12.2024
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина достигла нового рекордного значения, превысив 108 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T18:03
2024-12-17T18:51
экономика
биткоин
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Стоимость биткоина достигла нового рекордного значения, превысив 108 тысяч долларов, следует из данных торгов. Так, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17:57 мск дорожал на 2,44 процента за сутки — до 108 069,22 доллара.По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость криптовалюты росла на 2,41 процента — в среднем до 108 069,69 доллара. Динамика также приводится за сутки.
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экономика, биткоин
Экономика, Биткоин
Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина впервые в истории превысила 108 тысяч долларов

© Fotolia/123dartistЭлектронная валюта — биткоин
Электронная валюта — биткоин - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Fotolia/123dartist
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Стоимость биткоина достигла нового рекордного значения, превысив 108 тысяч долларов, следует из данных торгов.
Так, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17:57 мск дорожал на 2,44 процента за сутки — до 108 069,22 доллара.

В понедельник показатель достигал рекордного значения — 107 195,58 доллара.

По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость криптовалюты росла на 2,41 процента — в среднем до 108 069,69 доллара. Динамика также приводится за сутки.
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