https://ria.ru/20241217/bitkoin-1989763067.html

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина обновила исторический максимум - РИА Новости, 17.12.2024

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина достигла нового рекордного значения, превысив 108 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T18:03

2024-12-17T18:03

2024-12-17T18:51

экономика

биткоин

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Стоимость биткоина достигла нового рекордного значения, превысив 108 тысяч долларов, следует из данных торгов. Так, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17:57 мск дорожал на 2,44 процента за сутки — до 108 069,22 доллара.По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость криптовалюты росла на 2,41 процента — в среднем до 108 069,69 доллара. Динамика также приводится за сутки.

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2024

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экономика, биткоин