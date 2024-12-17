https://ria.ru/20241217/basseyn-1989752178.html

Бассейн откроют в Усть-Илимске после капремонта в начале января

Бассейн откроют в Усть-Илимске после капремонта в начале января - РИА Новости, 17.12.2024

Бассейн откроют в Усть-Илимске после капремонта в начале января

Спортивный центр "Олимпиец" в Усть-Илимске планируется открыть в начале января 2025 года, сообщил во время прямой линии с жителями региона губернатор Иркутской... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T17:38

2024-12-17T17:38

2024-12-17T17:38

иркутская область

усть-илимск

иркутская область

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 17 дек - РИА Новости. Спортивный центр "Олимпиец" в Усть-Илимске планируется открыть в начале января 2025 года, сообщил во время прямой линии с жителями региона губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Глава Приангарья Игорь Кобзев во вторник в региональном эфире на телеканале "Россия 24" провел прямую линию с жителями Иркутской области. Один из вопросов касался сроков открытия после капитального ремонта спортцентра "Олимпиец" в городе Усть-Илимске, где расположен бассейн. Капитальный ремонт этого объекта проводится с 2021 года по государственной программе Иркутской области "Развитие физической культуры и спорта". Завершить работы планировалось еще в прошлом году, однако контракт с генеральным подрядчиком был расторгнут. В 2024 году к выполнению работ приступила новая подрядная организация. В настоящее время капитальный ремонт спортивного центра подходит к концу. "Несколько раз был на объекте. Объект непростой. До конца года должны быть завершены все работы, открытие запланировано на начало января", - сказал Игорь Кобзев. Мэр Усть-Илимска Эдуард Симонов в режиме видеозвонка во время прямого эфира уточнил, что сейчас в бассейне ведутся пусконаладочные работы. 20 декабря на территории с участием инициативной группы, которая следила за ходом ремонта, пройдет субботник. Планируется, что 9 января бассейн должен принять первых посетителей. В летний период продолжится благоустройство территории. Из Усть-Илимска на прямую линию губернатора поступил еще один вопрос. Нинель Симакова, вдова участника специальной военной операции Ивана Симакова, спросила, есть ли возможность сделать волейбольную площадку во дворе дома, где проживает семья погибшего военнослужащего. Дочь Симаковых Ольга занималась волейболом, поэтому несколько лет Иван и Нинель самостоятельно ухаживали за дворовой волейбольной площадкой, где с удовольствием играли дети. Иван Симаков хотел, чтобы здесь появилось специальное покрытие для занятий волейболом. После гибели мужа Нинель Симакова решила воплотить эту идею в жизнь, начинание поддержали соседи. "Если семья, родные и близкие просят в таком формате увековечить память о человеке, который защищал родину, я только "за", - отметил Игорь Кобзев. Глава города Эдуард Симонов сообщил: волейбольная площадка будет создана в следующем году в рамках инициативного проекта. Планируется оборудовать волейбольную площадку с покрытием, установить баскетбольные кольца, теннисный стол, уличные тренажеры.

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усть-илимск, иркутская область, игорь кобзев