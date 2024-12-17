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АТОР назвала Китай новым транзитным хабом для россиян - РИА Новости, 17.12.2024
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07:11 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/ator-1989591628.html
АТОР назвала Китай новым транзитным хабом для россиян
АТОР назвала Китай новым транзитным хабом для россиян - РИА Новости, 17.12.2024
АТОР назвала Китай новым транзитным хабом для россиян
Китай в этом году стал для россиян не только открытием как популярное направление для путешествий, но и как новый транзитный хаб, предлагающий более дешевую... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T07:11
2024-12-17T07:11
технологии
китай
турция
артур мурадян
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Китай в этом году стал для россиян не только открытием как популярное направление для путешествий, но и как новый транзитный хаб, предлагающий более дешевую перевозку нежели ближневосточные конкуренты, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. "Открытием года можно признать Китай. В этом году это направление показало самый динамичный рост - сотни процентов, связано это с существенным расширением авиасообщения. Китайское направление продолжает развиваться не только с точки зрения пляжного туризма, пользуется спросом экскурсионный и так называемый bleisure-отдых (совмещение поездок по работе и отпуска – ред.)", - сказал Мурадян. "Помимо этого, Китай уверенно перехватывает пальму первенства по транзиту на всю восточную часть земного шара. Связано это с тем, что китайские перевозчики, пользуясь возможностью ставить широкофюзеляжные самолеты по всему миру и не облетать российское воздушное пространство, предлагают тарифы выгоднее, чем у ближневосточных конкурентов. Мы ожидаем, что либо турецкая сторона ответит на это, либо продолжит терять транзитный трафик. Потому что на дальние направления цена из Турции завышена", - добавил он.
https://ria.ru/20241217/otdykh-1989580599.html
китай
турция
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технологии, китай, турция, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор)
Технологии, Китай, Турция, Артур Мурадян, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
АТОР назвала Китай новым транзитным хабом для россиян

АТОР: Китай стал для россиян новым транзитным хабом в 2024 году

© AP Photo / Andy WongПассажиры с багажом в международном аэропорту Пекина Шоуду, Китай. Архивное фото
Пассажиры с багажом в международном аэропорту Пекина Шоуду, Китай. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Andy Wong
Пассажиры с багажом в международном аэропорту Пекина Шоуду, Китай. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Китай в этом году стал для россиян не только открытием как популярное направление для путешествий, но и как новый транзитный хаб, предлагающий более дешевую перевозку нежели ближневосточные конкуренты, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
"Открытием года можно признать Китай. В этом году это направление показало самый динамичный рост - сотни процентов, связано это с существенным расширением авиасообщения. Китайское направление продолжает развиваться не только с точки зрения пляжного туризма, пользуется спросом экскурсионный и так называемый bleisure-отдых (совмещение поездок по работе и отпуска – ред.)", - сказал Мурадян.
"Помимо этого, Китай уверенно перехватывает пальму первенства по транзиту на всю восточную часть земного шара. Связано это с тем, что китайские перевозчики, пользуясь возможностью ставить широкофюзеляжные самолеты по всему миру и не облетать российское воздушное пространство, предлагают тарифы выгоднее, чем у ближневосточных конкурентов. Мы ожидаем, что либо турецкая сторона ответит на это, либо продолжит терять транзитный трафик. Потому что на дальние направления цена из Турции завышена", - добавил он.
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ТехнологииКитайТурцияАртур МурадянАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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