АТОР назвала Китай новым транзитным хабом для россиян
АТОР: Китай стал для россиян новым транзитным хабом в 2024 году
© AP Photo / Andy WongПассажиры с багажом в международном аэропорту Пекина Шоуду, Китай. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong
Пассажиры с багажом в международном аэропорту Пекина Шоуду, Китай. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Китай в этом году стал для россиян не только открытием как популярное направление для путешествий, но и как новый транзитный хаб, предлагающий более дешевую перевозку нежели ближневосточные конкуренты, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
"Открытием года можно признать Китай. В этом году это направление показало самый динамичный рост - сотни процентов, связано это с существенным расширением авиасообщения. Китайское направление продолжает развиваться не только с точки зрения пляжного туризма, пользуется спросом экскурсионный и так называемый bleisure-отдых (совмещение поездок по работе и отпуска – ред.)", - сказал Мурадян.
"Помимо этого, Китай уверенно перехватывает пальму первенства по транзиту на всю восточную часть земного шара. Связано это с тем, что китайские перевозчики, пользуясь возможностью ставить широкофюзеляжные самолеты по всему миру и не облетать российское воздушное пространство, предлагают тарифы выгоднее, чем у ближневосточных конкурентов. Мы ожидаем, что либо турецкая сторона ответит на это, либо продолжит терять транзитный трафик. Потому что на дальние направления цена из Турции завышена", - добавил он.