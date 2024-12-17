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В Анапе ввели режим ЧС после разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 17.12.2024
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13:46 17.12.2024 (обновлено: 17:18 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/anapa-1989681818.html
В Анапе ввели режим ЧС после разлива нефтепродуктов
В Анапе ввели режим ЧС после разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 17.12.2024
В Анапе ввели режим ЧС после разлива нефтепродуктов
В Анапе ввели режим ЧС из-за выброса нефтепродуктов на берег, сообщили РИА Новости в мэрии города. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T13:46
2024-12-17T17:18
происшествия
анапа
темрюкский район
керченский пролив
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 17 дек — РИА Новости. В Анапе ввели режим ЧС из-за выброса нефтепродуктов на берег, сообщили РИА Новости в мэрии города."Развернут оперативный штаб, проводится операция по ликвидации последствий", — рассказали агентству.В расчистке участвуют сотрудники службы спасения и МЧС, привлечены казаки и волонтеры.Также режим ЧС муниципального характера действует в поселке Веселова в Темрюкском районе и в станице Благовещенская в Анапе.Как сообщил министр гражданской обороны и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков, собирать разлившиеся нефтепродукты непосредственно в море сейчас нельзя из-за сильного шторма.В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". На борту судов находилось в общей сложности 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб.Как сообщили в Росморречфлоте, крушение произошло из-за шторма.По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.
https://ria.ru/20241217/tanker-1989710160.html
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анапа
темрюкский район
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Очистка берега от нефтепродуктов
Очистка берега от нефтепродуктов
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происшествия, анапа, темрюкский район, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Темрюкский район, Керченский пролив, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Анапе ввели режим ЧС после разлива нефтепродуктов

Мэрия Анапы сообщила о введении режима ЧС после разлива мазута

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КРАСНОДАР, 17 дек — РИА Новости. В Анапе ввели режим ЧС из-за выброса нефтепродуктов на берег, сообщили РИА Новости в мэрии города.
"Развернут оперативный штаб, проводится операция по ликвидации последствий", — рассказали агентству.
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Еще один танкер подал сигнал бедствия на Кубани в ночь на вторник
Вчера, 15:06
В расчистке участвуют сотрудники службы спасения и МЧС, привлечены казаки и волонтеры.
Также режим ЧС муниципального характера действует в поселке Веселова в Темрюкском районе и в станице Благовещенская в Анапе.
Как сообщил министр гражданской обороны и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков, собирать разлившиеся нефтепродукты непосредственно в море сейчас нельзя из-за сильного шторма.
Нефтепродукты вынесло на побережье Кубани после крушения танкеров в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
На Кубани нефтепродукты вынесло на берег после ЧП с танкерами
Вчера, 10:48
В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". На борту судов находилось в общей сложности 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб.
Как сообщили в Росморречфлоте, крушение произошло из-за шторма.
По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
В СК рассказали о погибшем при крушении танкера "Волгонефть 212"
16 декабря, 12:48
 
ПроисшествияАнапаТемрюкский районКерченский проливКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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