https://ria.ru/20241217/anapa-1989681818.html

В Анапе ввели режим ЧС после разлива нефтепродуктов

В Анапе ввели режим ЧС после разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 17.12.2024

В Анапе ввели режим ЧС после разлива нефтепродуктов

В Анапе ввели режим ЧС из-за выброса нефтепродуктов на берег, сообщили РИА Новости в мэрии города. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T13:46

2024-12-17T13:46

2024-12-17T17:18

происшествия

анапа

темрюкский район

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 17 дек — РИА Новости. В Анапе ввели режим ЧС из-за выброса нефтепродуктов на берег, сообщили РИА Новости в мэрии города."Развернут оперативный штаб, проводится операция по ликвидации последствий", — рассказали агентству.В расчистке участвуют сотрудники службы спасения и МЧС, привлечены казаки и волонтеры.Также режим ЧС муниципального характера действует в поселке Веселова в Темрюкском районе и в станице Благовещенская в Анапе.Как сообщил министр гражданской обороны и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков, собирать разлившиеся нефтепродукты непосредственно в море сейчас нельзя из-за сильного шторма.В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". На борту судов находилось в общей сложности 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб.Как сообщили в Росморречфлоте, крушение произошло из-за шторма.По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.

https://ria.ru/20241217/tanker-1989710160.html

https://ria.ru/20241217/nefteprodukty-1989624888.html

https://ria.ru/20241216/tanker-1989415601.html

анапа

темрюкский район

керченский пролив

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Очистка берега от нефтепродуктов Очистка берега от нефтепродуктов 2024-12-17T13:46 true PT0M24S

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происшествия, анапа, темрюкский район, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе