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Умерла актриса, снимавшаяся у Альмодовара
Умерла актриса, снимавшаяся у Альмодовара - РИА Новости, 17.12.2024
Умерла актриса, снимавшаяся у Альмодовара
Известная испанская актриса Мариса Паредес ушла из жизни в возрасте 78 лет, сообщила во вторник Испанская академия кинематографических искусств и наук на сайте. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T16:31
2024-12-17T16:31
2024-12-17T16:31
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МАДРИД, 17 дек — РИА Новости. Известная испанская актриса Мариса Паредес ушла из жизни в возрасте 78 лет, сообщила во вторник Испанская академия кинематографических искусств и наук на сайте. "Испанское кино осталось без одной из своих самых знаковых актрис. Мариса Паредес (Мадрид, 1946) умерла в возрасте 78 лет", - говорится в пресс-релизе академии. Паредес начала карьеру в 14 лет, дебютировав в фильме "091, полиция говорит!" в 1960 году. Более чем за шесть десятилетий актриса снялась порядка в 75 фильмах, среди которых "Высокие каблуки" (1991), "Цветок моей тайны" (1995), "Все о моей матери" (1999) и "Кожа, в которой я живу" (2011). Особую известность ей принесли работы с режиссером Педро Альмодоваром, в фильмах которого она исполнила ряд запоминающихся ролей. В период с 2000 по 2003 год Паредес возглавляла Испанскую академию кинематографических искусств и наук. В 2018 году она была удостоена почетной премии "Гойя" за вклад в испанское кино. Причина смерти актрисы не сообщается.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мадрид, педро альмодовар, испания, кино и сериалы, новости культуры
Культура, Мадрид, Педро Альмодовар, Испания, Кино и сериалы, Новости культуры
Умерла актриса, снимавшаяся у Альмодовара
Снимавшаяся у Альмодовара испанская актриса Мариса Паредес умерла в 78 лет