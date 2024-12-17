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Умерла актриса, снимавшаяся у Альмодовара

Умерла актриса, снимавшаяся у Альмодовара - РИА Новости, 17.12.2024

Умерла актриса, снимавшаяся у Альмодовара

Известная испанская актриса Мариса Паредес ушла из жизни в возрасте 78 лет, сообщила во вторник Испанская академия кинематографических искусств и наук на сайте. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T16:31

2024-12-17T16:31

2024-12-17T16:31

культура

мадрид

педро альмодовар

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МАДРИД, 17 дек — РИА Новости. Известная испанская актриса Мариса Паредес ушла из жизни в возрасте 78 лет, сообщила во вторник Испанская академия кинематографических искусств и наук на сайте. "Испанское кино осталось без одной из своих самых знаковых актрис. Мариса Паредес (Мадрид, 1946) умерла в возрасте 78 лет", - говорится в пресс-релизе академии. Паредес начала карьеру в 14 лет, дебютировав в фильме "091, полиция говорит!" в 1960 году. Более чем за шесть десятилетий актриса снялась порядка в 75 фильмах, среди которых "Высокие каблуки" (1991), "Цветок моей тайны" (1995), "Все о моей матери" (1999) и "Кожа, в которой я живу" (2011). Особую известность ей принесли работы с режиссером Педро Альмодоваром, в фильмах которого она исполнила ряд запоминающихся ролей. В период с 2000 по 2003 год Паредес возглавляла Испанскую академию кинематографических искусств и наук. В 2018 году она была удостоена почетной премии "Гойя" за вклад в испанское кино. Причина смерти актрисы не сообщается.

мадрид

испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мадрид, педро альмодовар, испания, кино и сериалы, новости культуры