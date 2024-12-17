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Умер актер из "Властелина колец" - РИА Новости, 17.12.2024
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Культура
 
21:59 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/akter-1989798274.html
Умер актер из "Властелина колец"
Умер актер из "Властелина колец" - РИА Новости, 17.12.2024
Умер актер из "Властелина колец"
Актер Дэвид Уитерлей умер в возрасте 85 лет, сообщила газета The New Zealand Herald. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T21:59
2024-12-17T21:59
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Актер Дэвид Уитерлей умер в возрасте 85 лет, сообщила газета The New Zealand Herald.По данным издания, о произошедшем стало известно в четверг. Уитерлея запомнили как "человека, который очаровывал зрителей в театре, на радио, в кино и на телевидении".Актер родился в Лондоне в 1939 году.Известен по роли в фильме "Властелин колец: Братство кольца", а также сериалам "Зена — королева воинов" и "Легенда об Искателе".
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новости культуры, лондон, в мире
Культура, Новости культуры, Лондон, В мире
Умер актер из "Властелина колец"

Сыгравший во "Властелине колец" Дэвид Уитерлей умер на 86-м году жизни

© Fotolia / JozsitoeroeЗажженные свечи
Зажженные свечи - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Fotolia / Jozsitoeroe
Зажженные свечи. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Актер Дэвид Уитерлей умер в возрасте 85 лет, сообщила газета The New Zealand Herald.
По данным издания, о произошедшем стало известно в четверг. Уитерлея запомнили как "человека, который очаровывал зрителей в театре, на радио, в кино и на телевидении".
Актер родился в Лондоне в 1939 году.
Известен по роли в фильме "Властелин колец: Братство кольца", а также сериалам "Зена — королева воинов" и "Легенда об Искателе".
 
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