https://ria.ru/20241217/agent-1989617294.html

Задержанный в Крыму агент рассказал о заданиях, полученных из Киева

Задержанный в Крыму агент рассказал о заданиях, полученных из Киева - РИА Новости, 17.12.2024

Задержанный в Крыму агент рассказал о заданиях, полученных из Киева

Задержанный в Крыму агент рассказал, что по заданию украинских спецслужб в декабре 2023 года в Севастополе снимал на видео корабли Черноморского флота. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T10:16

2024-12-17T10:16

2024-12-17T10:18

специальная военная операция на украине

безопасность

севастополь

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Задержанный в Крыму агент рассказал, что по заданию украинских спецслужб в декабре 2023 года в Севастополе снимал на видео корабли Черноморского флота. "После того, как прошел проверку базы безопасности Украины, меня попросили выполнить задание. Это где-то зимой 2023 года. Потом меня перевели на другой чат-бот, и там мне прислали второе задание, чтобы я поехал в город Севастополь, снял передвижение кораблей в Южной бухте", - сказал задержанный в видеоролике, распространенном ФСБ. Он признался, что в декабре 2023 года на общественном транспорте прибыл в Севастополь, снял короткое видео на берегу Южной бухты, вернулся домой и на следующий день отправил это видео и описал, какие на нем были корабли. Через какое-то время кураторы поставили ему еще одно задание - осмотреть штаб ФСБ. Это задание ему выполнить было не суждено, так как сотрудники российской спецслужбы его задержали. Ранее ФСБ сообщила о задержании жителя Ялты, который установил контакт с сотрудником украинской разведки и выполнял его задания по передаче сведений о расположении и передвижении военной техники ВС РФ на территории Крыма. Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"). Фигурант заключен под стражу.

https://ria.ru/20240822/agenty-1967713988.html

https://ria.ru/20241119/krym-1984527612.html

севастополь

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание жителя Ялты, который передавал ВСУ данные о передвижениях военной техники Задержан житель Ялты, который передавал украинским спецслужбам данные о передвижениях военной техники в Крыму, рассказали в ФСБ. Молодой человек дал признательные показания: он рассказал, что снимал передвижение кораблей в бухте Севастополя. 2024-12-17T10:16 true PT3M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, севастополь, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)