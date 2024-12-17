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Задержанный в Крыму агент рассказал о заданиях, полученных из Киева - РИА Новости, 17.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:16 17.12.2024 (обновлено: 10:18 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/agent-1989617294.html
Задержанный в Крыму агент рассказал о заданиях, полученных из Киева
Задержанный в Крыму агент рассказал о заданиях, полученных из Киева - РИА Новости, 17.12.2024
Задержанный в Крыму агент рассказал о заданиях, полученных из Киева
Задержанный в Крыму агент рассказал, что по заданию украинских спецслужб в декабре 2023 года в Севастополе снимал на видео корабли Черноморского флота. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T10:16
2024-12-17T10:18
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Задержанный в Крыму агент рассказал, что по заданию украинских спецслужб в декабре 2023 года в Севастополе снимал на видео корабли Черноморского флота. "После того, как прошел проверку базы безопасности Украины, меня попросили выполнить задание. Это где-то зимой 2023 года. Потом меня перевели на другой чат-бот, и там мне прислали второе задание, чтобы я поехал в город Севастополь, снял передвижение кораблей в Южной бухте", - сказал задержанный в видеоролике, распространенном ФСБ. Он признался, что в декабре 2023 года на общественном транспорте прибыл в Севастополь, снял короткое видео на берегу Южной бухты, вернулся домой и на следующий день отправил это видео и описал, какие на нем были корабли. Через какое-то время кураторы поставили ему еще одно задание - осмотреть штаб ФСБ. Это задание ему выполнить было не суждено, так как сотрудники российской спецслужбы его задержали. Ранее ФСБ сообщила о задержании жителя Ялты, который установил контакт с сотрудником украинской разведки и выполнял его задания по передаче сведений о расположении и передвижении военной техники ВС РФ на территории Крыма. Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"). Фигурант заключен под стражу.
https://ria.ru/20240822/agenty-1967713988.html
https://ria.ru/20241119/krym-1984527612.html
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Задержание жителя Ялты, который передавал ВСУ данные о передвижениях военной техники
Задержан житель Ялты, который передавал украинским спецслужбам данные о передвижениях военной техники в Крыму, рассказали в ФСБ. Молодой человек дал признательные показания: он рассказал, что снимал передвижение кораблей в бухте Севастополя.
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безопасность, севастополь, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Задержанный в Крыму агент рассказал о заданиях, полученных из Киева

Задержанный в Крыму агент рассказал, как снимал корабли ЧФ по заданию Киева

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Задержанный в Крыму агент рассказал, что по заданию украинских спецслужб в декабре 2023 года в Севастополе снимал на видео корабли Черноморского флота.
"После того, как прошел проверку базы безопасности Украины, меня попросили выполнить задание. Это где-то зимой 2023 года. Потом меня перевели на другой чат-бот, и там мне прислали второе задание, чтобы я поехал в город Севастополь, снял передвижение кораблей в Южной бухте", - сказал задержанный в видеоролике, распространенном ФСБ.
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Он признался, что в декабре 2023 года на общественном транспорте прибыл в Севастополь, снял короткое видео на берегу Южной бухты, вернулся домой и на следующий день отправил это видео и описал, какие на нем были корабли.
Через какое-то время кураторы поставили ему еще одно задание - осмотреть штаб ФСБ. Это задание ему выполнить было не суждено, так как сотрудники российской спецслужбы его задержали.
Ранее ФСБ сообщила о задержании жителя Ялты, который установил контакт с сотрудником украинской разведки и выполнял его задания по передаче сведений о расположении и передвижении военной техники ВС РФ на территории Крыма. Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"). Фигурант заключен под стражу.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСевастопольРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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