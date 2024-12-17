https://ria.ru/20241217/agent-1989611736.html

Задержанный в Крыму агент рассказал о работе на украинские спецслужбы

Задержанный в Крыму агент рассказал о работе на украинские спецслужбы - РИА Новости, 17.12.2024

Задержанный в Крыму агент рассказал о работе на украинские спецслужбы

Задержанный житель Ялты признал, что работал на украинские спецслужбы с 2023 года. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T10:02

2024-12-17T10:02

2024-12-17T10:30

специальная военная операция на украине

севастополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

фсб

украина

ялта

республика крым

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Задержанный житель Ялты признал, что работал на украинские спецслужбы с 2023 года."Летом 2023 года где-то я лазил в Telegram по новостям… наткнулся на ссылку Кирилла Буданова* (глава ГУР Минобороны Украины - ред.). Мне написали, ты можешь, как гражданин Украины помочь властям Украины отслеживать передвижение военной техники на территории республики Крым. Я предполагал, что это ГУР Украины… Я согласился", - сказал он в видеоролике, распространённом ФСБ.Как рассказал задержанный, для подтверждения личности он предоставил собеседникам в мессенджере свой украинский паспорт.Ранее ФСБ сообщила о задержании жителя Ялты, который установил контакт с сотрудником украинской разведки и выполнял его задания по передаче сведений о расположении и передвижении военной техники ВС РФ на территории Крыма. Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"). Фигурант заключён под стражу.* Внесен в список террористов и экстремистов в России

https://ria.ru/20241101/fsb-1981362194.html

севастополь

украина

ялта

республика крым

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Задержание жителя Ялты, который передавал ВСУ данные о передвижениях военной техники Задержан житель Ялты, который передавал украинским спецслужбам данные о передвижениях военной техники в Крыму, рассказали в ФСБ. Молодой человек дал признательные показания: он рассказал, что снимал передвижение кораблей в бухте Севастополя. 2024-12-17T10:02 true PT3M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, фсб, украина, ялта, республика крым