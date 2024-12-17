https://ria.ru/20241217/agent-1989611736.html
Задержанный в Крыму агент рассказал о работе на украинские спецслужбы
Задержанный в Крыму агент рассказал о работе на украинские спецслужбы - РИА Новости, 17.12.2024
Задержанный в Крыму агент рассказал о работе на украинские спецслужбы
Задержанный житель Ялты признал, что работал на украинские спецслужбы с 2023 года. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T10:02
2024-12-17T10:02
2024-12-17T10:30
специальная военная операция на украине
севастополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
фсб
украина
ялта
республика крым
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Задержанный житель Ялты признал, что работал на украинские спецслужбы с 2023 года."Летом 2023 года где-то я лазил в Telegram по новостям… наткнулся на ссылку Кирилла Буданова* (глава ГУР Минобороны Украины - ред.). Мне написали, ты можешь, как гражданин Украины помочь властям Украины отслеживать передвижение военной техники на территории республики Крым. Я предполагал, что это ГУР Украины… Я согласился", - сказал он в видеоролике, распространённом ФСБ.Как рассказал задержанный, для подтверждения личности он предоставил собеседникам в мессенджере свой украинский паспорт.Ранее ФСБ сообщила о задержании жителя Ялты, который установил контакт с сотрудником украинской разведки и выполнял его задания по передаче сведений о расположении и передвижении военной техники ВС РФ на территории Крыма. Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"). Фигурант заключён под стражу.* Внесен в список террористов и экстремистов в России
https://ria.ru/20241101/fsb-1981362194.html
севастополь
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Задержание жителя Ялты, который передавал ВСУ данные о передвижениях военной техники
Задержан житель Ялты, который передавал украинским спецслужбам данные о передвижениях военной техники в Крыму, рассказали в ФСБ. Молодой человек дал признательные показания: он рассказал, что снимал передвижение кораблей в бухте Севастополя.
2024-12-17T10:02
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PT3M37S
РИА Новости
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севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, фсб, украина, ялта, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, ФСБ, Украина, Ялта, Республика Крым
Задержанный в Крыму агент рассказал о работе на украинские спецслужбы
ФСБ: задержанный в Крыму агент работал на украинские спецслужбы с лета 2023 года