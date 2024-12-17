Рейтинг@Mail.ru
Задержанный в Крыму агент рассказал о работе на украинские спецслужбы - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:02 17.12.2024 (обновлено: 10:30 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/agent-1989611736.html
Задержанный в Крыму агент рассказал о работе на украинские спецслужбы
Задержанный в Крыму агент рассказал о работе на украинские спецслужбы - РИА Новости, 17.12.2024
Задержанный в Крыму агент рассказал о работе на украинские спецслужбы
Задержанный житель Ялты признал, что работал на украинские спецслужбы с 2023 года. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T10:02
2024-12-17T10:30
специальная военная операция на украине
севастополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
фсб
украина
ялта
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989609378_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_11e8706b060db02d08ee97a2a793e771.jpg
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Задержанный житель Ялты признал, что работал на украинские спецслужбы с 2023 года."Летом 2023 года где-то я лазил в Telegram по новостям… наткнулся на ссылку Кирилла Буданова* (глава ГУР Минобороны Украины - ред.). Мне написали, ты можешь, как гражданин Украины помочь властям Украины отслеживать передвижение военной техники на территории республики Крым. Я предполагал, что это ГУР Украины… Я согласился", - сказал он в видеоролике, распространённом ФСБ.Как рассказал задержанный, для подтверждения личности он предоставил собеседникам в мессенджере свой украинский паспорт.Ранее ФСБ сообщила о задержании жителя Ялты, который установил контакт с сотрудником украинской разведки и выполнял его задания по передаче сведений о расположении и передвижении военной техники ВС РФ на территории Крыма. Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"). Фигурант заключён под стражу.* Внесен в список террористов и экстремистов в России
https://ria.ru/20241101/fsb-1981362194.html
севастополь
украина
ялта
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание жителя Ялты, который передавал ВСУ данные о передвижениях военной техники
Задержан житель Ялты, который передавал украинским спецслужбам данные о передвижениях военной техники в Крыму, рассказали в ФСБ. Молодой человек дал признательные показания: он рассказал, что снимал передвижение кораблей в бухте Севастополя.
2024-12-17T10:02
true
PT3M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989609378_265:0:1705:1080_1920x0_80_0_0_208700fe5a1f140c95e04a7bd5f97560.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, фсб, украина, ялта, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, ФСБ, Украина, Ялта, Республика Крым
Задержанный в Крыму агент рассказал о работе на украинские спецслужбы

ФСБ: задержанный в Крыму агент работал на украинские спецслужбы с лета 2023 года

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Задержанный житель Ялты признал, что работал на украинские спецслужбы с 2023 года.
"Летом 2023 года где-то я лазил в Telegram по новостям… наткнулся на ссылку Кирилла Буданова* (глава ГУР Минобороны Украины - ред.). Мне написали, ты можешь, как гражданин Украины помочь властям Украины отслеживать передвижение военной техники на территории республики Крым. Я предполагал, что это ГУР Украины… Я согласился", - сказал он в видеоролике, распространённом ФСБ.
Как рассказал задержанный, для подтверждения личности он предоставил собеседникам в мессенджере свой украинский паспорт.
Ранее ФСБ сообщила о задержании жителя Ялты, который установил контакт с сотрудником украинской разведки и выполнял его задания по передаче сведений о расположении и передвижении военной техники ВС РФ на территории Крыма. Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"). Фигурант заключён под стражу.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России
Допрос жителя Керчи, осужденного на 16 лет колонии за помощь СБУ - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Задержанный за госизмену житель Севастополя рассказал о вербовке СБУ
1 ноября, 15:13
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияФСБУкраинаЯлтаРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала