https://ria.ru/20241216/zoopark-1989474849.html
Брошенную медведицу Машу передадут в зоопарк
Брошенную медведицу Машу передадут в зоопарк - РИА Новости, 16.12.2024
Брошенную медведицу Машу передадут в зоопарк
Брошенную хозяином в клетке на участке во Всеволожском районе Ленобласти медведицу Машу передадут в новгородский зоопарк, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:18
2024-12-16T15:18
2024-12-16T15:18
происшествия
всеволожский район
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Брошенную хозяином в клетке на участке во Всеволожском районе Ленобласти медведицу Машу передадут в новгородский зоопарк, сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры региона. "Сегодня работники прокуратуры области совместно со специалистами управления Росприроднадзора прибыли на место временного содержания медведицы в целях ее изъятия и дальнейшей передачи в зоопарк "Новый ковчег" в Новгородской области", - сообщает пресс-служба. Сообщалось, что по иску природоохранного прокурора решением Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга прекращено право собственности физического лица на медведицу. Ранее Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратурой по обращению жителей Всеволожского района проведена проверка в ходе которой установлено, что на земельном участке в СНТ Белоостров содержится бурый медведь по кличке Маша. "Вместе с тем условия содержания животного не соответствуют требованиям законодательства, владелец животного более шести месяцев не появляется на территории участка, жизнедеятельность животного поддерживается собственником соседнего земельного участка", - рассказали в прокуратуре. По решению суда животное было передано в учреждение, определенное Северо-Западным межрегиональным управлением Росприроднадзора.
https://ria.ru/20240802/tigr-1963575141.html
всеволожский район
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Брошенную медведицу Машу передадут в новгородский зоопарк
Брошенную хозяином медведицу Машу из Ленинградской области передадут в новгородский зоопарк, сообщили в прокуратуре. Владелец Маши не появлялся на участке больше полугода, за ней все это время ухаживал сосед мужчины. Уже совсем скоро у медведицы появится новый дом: Машу забрали из клетки и теперь отправят в зоопарк "Новый ковчег".
2024-12-16T15:18
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происшествия, всеволожский район, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Всеволожский район, Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Брошенную медведицу Машу передадут в зоопарк
Брошенную медведицу Машу передадут в новгородский зоопарк