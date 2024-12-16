https://ria.ru/20241216/zoopark-1989474849.html

Брошенную медведицу Машу передадут в зоопарк

Брошенную медведицу Машу передадут в зоопарк - РИА Новости, 16.12.2024

Брошенную медведицу Машу передадут в зоопарк

Брошенную хозяином в клетке на участке во Всеволожском районе Ленобласти медведицу Машу передадут в новгородский зоопарк, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T15:18

2024-12-16T15:18

2024-12-16T15:18

происшествия

всеволожский район

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Брошенную хозяином в клетке на участке во Всеволожском районе Ленобласти медведицу Машу передадут в новгородский зоопарк, сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры региона. "Сегодня работники прокуратуры области совместно со специалистами управления Росприроднадзора прибыли на место временного содержания медведицы в целях ее изъятия и дальнейшей передачи в зоопарк "Новый ковчег" в Новгородской области", - сообщает пресс-служба. Сообщалось, что по иску природоохранного прокурора решением Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга прекращено право собственности физического лица на медведицу. Ранее Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратурой по обращению жителей Всеволожского района проведена проверка в ходе которой установлено, что на земельном участке в СНТ Белоостров содержится бурый медведь по кличке Маша. "Вместе с тем условия содержания животного не соответствуют требованиям законодательства, владелец животного более шести месяцев не появляется на территории участка, жизнедеятельность животного поддерживается собственником соседнего земельного участка", - рассказали в прокуратуре. По решению суда животное было передано в учреждение, определенное Северо-Западным межрегиональным управлением Росприроднадзора.

https://ria.ru/20240802/tigr-1963575141.html

всеволожский район

санкт-петербург

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Брошенную медведицу Машу передадут в новгородский зоопарк Брошенную хозяином медведицу Машу из Ленинградской области передадут в новгородский зоопарк, сообщили в прокуратуре. Владелец Маши не появлялся на участке больше полугода, за ней все это время ухаживал сосед мужчины. Уже совсем скоро у медведицы появится новый дом: Машу забрали из клетки и теперь отправят в зоопарк "Новый ковчег". 2024-12-16T15:18 true PT0M15S

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происшествия, всеволожский район, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)