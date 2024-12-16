https://ria.ru/20241216/zelenskiy-1989375429.html

"Утомляешь". На Западе набросились на Зеленского после заявления о Курахово

"Утомляешь". На Западе набросились на Зеленского после заявления о Курахово - РИА Новости, 16.12.2024

"Утомляешь". На Западе набросились на Зеленского после заявления о Курахово

Пользователи соцсети Х выразили свое недовольство Владимиром Зеленским после его противоречивого заявления о достижении Украиной своих целей несмотря на тяжелое РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T09:30

2024-12-16T09:30

2024-12-16T17:23

специальная военная операция на украине

в мире

курахово

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети Х выразили свое недовольство Владимиром Зеленским после его противоречивого заявления о достижении Украиной своих целей несмотря на тяжелое положение ВСУ под Курахово."Какие цели? Изменились ли они? Или вы все еще думаете, что выиграете?" — задался вопросами пользователь с ником Х."Боже, я тебя не выношу. Скорее бы наступило 20 января", — поделился @Mehringer2001_2."Верни нам наши деньги", — написал пользователь с ником OnMission."Никто больше не слушает твою чушь, приятель", — высказался @Dal_Libano."Если Украина когда-нибудь примет участие в мирных переговорах, ей придется безоговорочно принять условия, примерно такую же сделку заключили нацисты во Второй мировой войне, а затем начнутся судебные процессы, удачи во всем этом", — заявил @walkerskippy."Ты утомляешь…" — посетовал @LeprouPatrick.Накануне председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал, что российские войска вошли в село Зеленовка юго-западнее города Курахово, за который идут бои.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241216/zelenskiy-1989351309.html

https://ria.ru/20241215/zelenskiy-1989317526.html

https://ria.ru/20241215/zelenskiy-1989284659.html

курахово

украина

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в мире, курахово, украина, владимир зеленский