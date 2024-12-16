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Совфед обсудит закон об увеличении штрафов за нарушение ПДД - РИА Новости, 16.12.2024
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20:03 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/zakonotvorchestvo-1989545812.html
Совфед обсудит закон об увеличении штрафов за нарушение ПДД
Совфед обсудит закон об увеличении штрафов за нарушение ПДД - РИА Новости, 16.12.2024
Совфед обсудит закон об увеличении штрафов за нарушение ПДД
Совет Федерации на заседании 20 декабря обсудит закон об увеличении штрафов за нарушение ряда правил дорожного движения, говорится в повестке заседания на сайте РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T20:03
2024-12-16T20:03
общество
авто
совет федерации рф
штрафы
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании 20 декабря обсудит закон об увеличении штрафов за нарушение ряда правил дорожного движения, говорится в повестке заседания на сайте Совфеда. Согласно закону, скидка на оплату штрафа за ряд нарушений ПДД в течение 30 дней со дня вынесения постановления составит 25% (в настоящее время скидка составляет 50%, а оплатить штраф со скидкой можно в течении 20 дней). Штрафы за управление транспортном в состоянии опьянения и за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на опьянение вырастут с 30 до 45 тысяч рублей, за превышение скорости - также возрастут, в настоящее время законодательством установлены штрафы от 500 до 5000 рублей, новыми нормами устанавливаются штрафы от 750 до 7500 рублей, за выезд на встречную полосу штраф также вырастет до 7500 рублей, при объезде препятствия штраф за выезд на встречку составит от 1500 до 2250 рублей. Штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика повысят с 1000 до 1500 рублей. За нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда, а также за движение по обочинам смогут оштрафовать на сумму до 2250 рублей, штраф за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, возрастет с 500 до 750 рублей, за движение по полосе для маршрутных транспортных средств с 1 января смогут оштрафовать на сумму до 2250 рублей. Штрафы за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, составят от 3750 до 7500 рублей.
https://ria.ru/20241216/gosavtoinspektsiya-1989411081.html
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общество, авто, совет федерации рф, штрафы
Общество, Авто, Совет Федерации РФ, Штрафы
Совфед обсудит закон об увеличении штрафов за нарушение ПДД

Совфед 20 декабря обсудит закон об увеличении штрафов за отдельные нарушения ПДД

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСотрудник ГИБДД проверяет документы у водителя
Сотрудник ГИБДД проверяет документы у водителя - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Сотрудник ГИБДД проверяет документы у водителя . Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании 20 декабря обсудит закон об увеличении штрафов за нарушение ряда правил дорожного движения, говорится в повестке заседания на сайте Совфеда.
Согласно закону, скидка на оплату штрафа за ряд нарушений ПДД в течение 30 дней со дня вынесения постановления составит 25% (в настоящее время скидка составляет 50%, а оплатить штраф со скидкой можно в течении 20 дней).
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Штрафы за управление транспортном в состоянии опьянения и за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на опьянение вырастут с 30 до 45 тысяч рублей, за превышение скорости - также возрастут, в настоящее время законодательством установлены штрафы от 500 до 5000 рублей, новыми нормами устанавливаются штрафы от 750 до 7500 рублей, за выезд на встречную полосу штраф также вырастет до 7500 рублей, при объезде препятствия штраф за выезд на встречку составит от 1500 до 2250 рублей. Штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика повысят с 1000 до 1500 рублей.
За нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда, а также за движение по обочинам смогут оштрафовать на сумму до 2250 рублей, штраф за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, возрастет с 500 до 750 рублей, за движение по полосе для маршрутных транспортных средств с 1 января смогут оштрафовать на сумму до 2250 рублей.
Штрафы за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, составят от 3750 до 7500 рублей.
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