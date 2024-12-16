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Захарова объяснила, почему рождественское перемирие аморально для Киева - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:45 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/zaharova-1989567904.html
Захарова объяснила, почему рождественское перемирие аморально для Киева
Захарова объяснила, почему рождественское перемирие аморально для Киева - РИА Новости, 16.12.2024
Захарова объяснила, почему рождественское перемирие аморально для Киева
"Рождественское перемирие" аморально для киевского режима, потому что он бесноватый, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T23:45
2024-12-16T23:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
венгрия
мария захарова
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. "Рождественское перемирие" аморально для киевского режима, потому что он бесноватый, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "МИД Украины назвал предложения Венгрии о рождественском прекращении огня "аморальными манипуляциями". А когда иногенты из немецкого DW* напишут, что украинский МИД отказался от перемирия? Видимо, никогда - они ведь только фейки быстро стряпают. Кстати, знаете, почему для киевского режима "рождественское перемирие" аморально? Потому что бесноватые", - написала она в своем Telegram-канале. Премьер-министр Венгрии Орбан ранее высказал президенту России Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Владимира Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его.*Издание Deutsche Welle, внесено минюстом РФ в список СМИ-иноагентов.
https://ria.ru/20241213/peremirie-1988951217.html
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в мире, россия, украина, венгрия, мария захарова, владимир путин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Венгрия, Мария Захарова, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Захарова объяснила, почему рождественское перемирие аморально для Киева

Захарова: перемирие на Рождество аморально для Киева, потому что он бесноватый

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. "Рождественское перемирие" аморально для киевского режима, потому что он бесноватый, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«
"МИД Украины назвал предложения Венгрии о рождественском прекращении огня "аморальными манипуляциями". А когда иногенты из немецкого DW* напишут, что украинский МИД отказался от перемирия? Видимо, никогда - они ведь только фейки быстро стряпают. Кстати, знаете, почему для киевского режима "рождественское перемирие" аморально? Потому что бесноватые", - написала она в своем Telegram-канале.
Премьер-министр Венгрии Орбан ранее высказал президенту России Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Владимира Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его.
*Издание Deutsche Welle, внесено минюстом РФ в список СМИ-иноагентов.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
В Госдуме высказались о рождественском перемирии с Украиной
13 декабря, 07:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВенгрияМария ЗахароваВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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