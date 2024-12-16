Захарова объяснила, почему рождественское перемирие аморально для Киева
Захарова: перемирие на Рождество аморально для Киева, потому что он бесноватый
© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. "Рождественское перемирие" аморально для киевского режима, потому что он бесноватый, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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"МИД Украины назвал предложения Венгрии о рождественском прекращении огня "аморальными манипуляциями". А когда иногенты из немецкого DW* напишут, что украинский МИД отказался от перемирия? Видимо, никогда - они ведь только фейки быстро стряпают. Кстати, знаете, почему для киевского режима "рождественское перемирие" аморально? Потому что бесноватые", - написала она в своем Telegram-канале.
Премьер-министр Венгрии Орбан ранее высказал президенту России Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Владимира Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его.
*Издание Deutsche Welle, внесено минюстом РФ в список СМИ-иноагентов.
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