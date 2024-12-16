https://ria.ru/20241216/zaharova-1989567904.html

Захарова объяснила, почему рождественское перемирие аморально для Киева

Захарова объяснила, почему рождественское перемирие аморально для Киева - РИА Новости, 16.12.2024

Захарова объяснила, почему рождественское перемирие аморально для Киева

"Рождественское перемирие" аморально для киевского режима, потому что он бесноватый, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T23:45

2024-12-16T23:45

2024-12-16T23:45

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. "Рождественское перемирие" аморально для киевского режима, потому что он бесноватый, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "МИД Украины назвал предложения Венгрии о рождественском прекращении огня "аморальными манипуляциями". А когда иногенты из немецкого DW* напишут, что украинский МИД отказался от перемирия? Видимо, никогда - они ведь только фейки быстро стряпают. Кстати, знаете, почему для киевского режима "рождественское перемирие" аморально? Потому что бесноватые", - написала она в своем Telegram-канале. Премьер-министр Венгрии Орбан ранее высказал президенту России Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Владимира Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его.*Издание Deutsche Welle, внесено минюстом РФ в список СМИ-иноагентов.

https://ria.ru/20241213/peremirie-1988951217.html

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Наталья Макарова

в мире, россия, украина, венгрия, мария захарова, владимир путин, владимир зеленский