Рейтинг@Mail.ru
Защита обжаловала арест экс-губернатора Рязанской области по делу о взятке - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:46 16.12.2024 (обновлено: 21:52 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/vzyatka-1989561694.html
Защита обжаловала арест экс-губернатора Рязанской области по делу о взятке
Защита обжаловала арест экс-губернатора Рязанской области по делу о взятке - РИА Новости, 16.12.2024
Защита обжаловала арест экс-губернатора Рязанской области по делу о взятке
В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба защиты на арест бывшего губернатора Рязанской области, экс-сенатора от этого региона Николая Любимова по... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T21:46
2024-12-16T21:52
россия
рязанская область
москва
николай любимов
совет федерации рф
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154978/43/1549784359_0:35:3003:1724_1920x0_80_0_0_b57032a0cf586071436fc9cc2d4f03cf.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба защиты на арест бывшего губернатора Рязанской области, экс-сенатора от этого региона Николая Любимова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере за "общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом", сообщили РИА Новости в суде."В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Любимову меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.Ранее Басманный суд Москвы арестовал Любимова на два месяца. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, Любимов "получил взятку в виде денег, иного имущества в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом".В 2017-2022 годах Любимов был губернатором Рязанской области. Позднее он стал сенатором от этого же региона. Совет Федерации за день до ареста мужчины принял решение о досрочном прекращении полномочий Любимова на основании его заявления.В пятницу членство Любимова в партии "Единая Россия" было приостановлено.
https://ria.ru/20241213/lyubimov-1989020595.html
https://ria.ru/20241121/sud-1985052873.html
россия
рязанская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154978/43/1549784359_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_c2880423cb4997a28c1669245ee1987c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, рязанская область, москва, николай любимов, совет федерации рф, единая россия
Россия, Рязанская область, Москва, Николай Любимов, Совет Федерации РФ, Единая Россия
Защита обжаловала арест экс-губернатора Рязанской области по делу о взятке

Защита обжаловала арест экс-главы Рязанской области Любимова по делу о взятке

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкНиколай Любимов
Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Николай Любимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба защиты на арест бывшего губернатора Рязанской области, экс-сенатора от этого региона Николая Любимова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере за "общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом", сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Любимову меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.
Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
В ЕР приостановили членство экс-губернатора Рязанской области Любимова
13 декабря, 12:08
Ранее Басманный суд Москвы арестовал Любимова на два месяца. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, Любимов "получил взятку в виде денег, иного имущества в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом".
В 2017-2022 годах Любимов был губернатором Рязанской области. Позднее он стал сенатором от этого же региона. Совет Федерации за день до ареста мужчины принял решение о досрочном прекращении полномочий Любимова на основании его заявления.
В пятницу членство Любимова в партии "Единая Россия" было приостановлено.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Экс-вице-губернатора Петербурга приговорили к 13 годам колонии
21 ноября, 17:15
 
РоссияРязанская областьМоскваНиколай ЛюбимовСовет Федерации РФЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала