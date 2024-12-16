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Защита обжаловала арест экс-губернатора Рязанской области по делу о взятке
Защита обжаловала арест экс-губернатора Рязанской области по делу о взятке - РИА Новости, 16.12.2024
Защита обжаловала арест экс-губернатора Рязанской области по делу о взятке
В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба защиты на арест бывшего губернатора Рязанской области, экс-сенатора от этого региона Николая Любимова по... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T21:46
2024-12-16T21:46
2024-12-16T21:52
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба защиты на арест бывшего губернатора Рязанской области, экс-сенатора от этого региона Николая Любимова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере за "общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом", сообщили РИА Новости в суде."В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Любимову меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.Ранее Басманный суд Москвы арестовал Любимова на два месяца. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, Любимов "получил взятку в виде денег, иного имущества в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом".В 2017-2022 годах Любимов был губернатором Рязанской области. Позднее он стал сенатором от этого же региона. Совет Федерации за день до ареста мужчины принял решение о досрочном прекращении полномочий Любимова на основании его заявления.В пятницу членство Любимова в партии "Единая Россия" было приостановлено.
https://ria.ru/20241213/lyubimov-1989020595.html
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Россия, Рязанская область, Москва, Николай Любимов, Совет Федерации РФ, Единая Россия
Защита обжаловала арест экс-губернатора Рязанской области по делу о взятке
Защита обжаловала арест экс-главы Рязанской области Любимова по делу о взятке