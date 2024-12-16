https://ria.ru/20241216/vyplata-1989566973.html
Учителям, переехавшим в новые регионы, увеличат единоразовую выплату
Учителям, переехавшим в новые регионы, увеличат единоразовую выплату - РИА Новости, 16.12.2024
Учителям, переехавшим в новые регионы, увеличат единоразовую выплату
Учителям, переехавшим для работы в новые регионы в города или поселки с населением до 50 тысяч человек, увеличат единовременную выплату до двух миллионов... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T23:25
2024-12-16T23:25
2024-12-16T23:28
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Учителям, переехавшим для работы в новые регионы в города или поселки с населением до 50 тысяч человек, увеличат единовременную выплату до двух миллионов рублей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Правительство Российской Федерации постановляет... На осуществление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек для Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, выплата составляет два миллиона рублей", - говорится в документе. Также в тексте постановления отмечается, что выплаты учителям, работающим в остальных субъектах Российской Федерации, составят один миллион рублей.
https://realty.ria.ru/20241206/realizatsija-1987737024.html
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общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, россия, херсонская область
Общество, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Россия, Херсонская область
Учителям, переехавшим в новые регионы, увеличат единоразовую выплату
Учителям, переехавшим на работу в новые регионы, увеличат единоразовую выплату