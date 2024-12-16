https://ria.ru/20241216/vuchich-1989352632.html
Вучич заявил о начале переговоров по санкциям против NIS
Вучич заявил о начале переговоров по санкциям против NIS - РИА Новости, 16.12.2024
Вучич заявил о начале переговоров по санкциям против NIS
Президент Сербии Александр Вучич анонсировал переговоры с Москвой и Вашингтоном по санкциям, грозящим Нефтяной индустрии Сербии (NIS), половиной акций которого... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T01:52
2024-12-16T01:52
2024-12-16T09:37
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БЕЛГРАД, 16 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич анонсировал переговоры с Москвой и Вашингтоном по санкциям, грозящим Нефтяной индустрии Сербии (NIS), половиной акций которого владеют "Газпром нефть" и "Газпром".Сербский лидер назвал крайне важным защитить жителей республики от санкций со стороны США и ряда других стран."В соответствии с этим уже с завтрашнего дня начнем переговоры с американцами, русскими и всеми остальными", — заявил он в ночь на понедельник в видеообращении. Глава государства также указал на необходимость обеспечить в 2025 году в Сербии самый быстрый рост ВВП среди стран Европы и призвал участников протестов из-за обрушения 1 ноября на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад и гибели 15 человек прекратить свои акции.В субботу Вучич выступил с отказом ввести антироссийские санкции из-за ожидаемых ограничительных мер со стороны США но допустил возможность переговоров о снижении доли "Газпрома" и "Газпром нефти" в NIS. В самой компании ранее подчеркнули, что ее деятельность будет продолжена.В 2022 году "Газпром нефть", участвовавшая в 2008 году в приватизации крупнейшей нефтяной компании западных Балкан, снизила долю в NIS до 50 процентов, "Газпром" получил 6,15 процента.
https://ria.ru/20241215/belgrad-1989346096.html
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экономика, сербия, сша, россия, александр вучич, александр вулин, газпром, евросоюз
Экономика, Сербия, США, Россия, Александр Вучич, Александр Вулин, Газпром, Евросоюз
Вучич заявил о начале переговоров по санкциям против NIS
Вучич заявил о начале переговоров по санкциям против NIS в понедельник
БЕЛГРАД, 16 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич анонсировал переговоры с Москвой и Вашингтоном по санкциям, грозящим Нефтяной индустрии Сербии (NIS), половиной акций которого владеют "Газпром нефть" и "Газпром".
Сербский лидер назвал крайне важным защитить жителей республики от санкций со стороны США и ряда других стран.
"В соответствии с этим уже с завтрашнего дня начнем переговоры с американцами, русскими и всеми остальными", — заявил он в ночь на понедельник в видеообращении.
Глава государства также указал на необходимость обеспечить в 2025 году в Сербии самый быстрый рост ВВП среди стран Европы и призвал участников протестов из-за обрушения 1 ноября на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад и гибели 15 человек прекратить свои акции.
В субботу Вучич
выступил с отказом ввести антироссийские санкции из-за ожидаемых ограничительных мер со стороны США но допустил возможность переговоров о снижении доли "Газпрома
" и "Газпром нефти" в NIS. В самой компании ранее подчеркнули, что ее деятельность будет продолжена.
В 2022 году "Газпром нефть", участвовавшая в 2008 году в приватизации крупнейшей нефтяной компании западных Балкан, снизила долю в NIS до 50 процентов, "Газпром" получил 6,15 процента.