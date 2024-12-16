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В ВСУ заявили, что у Киева есть лазерное оружие - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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19:40 16.12.2024 (обновлено: 19:58 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/vsu-1989542117.html
В ВСУ заявили, что у Киева есть лазерное оружие
В ВСУ заявили, что у Киева есть лазерное оружие - РИА Новости, 16.12.2024
В ВСУ заявили, что у Киева есть лазерное оружие
Командующий силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский утверждает, что Киев обладает лазерным оружием, способным сбивать самолеты, его слова приводит... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T19:40
2024-12-16T19:58
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киев
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владимир зеленский
рустем умеров
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Командующий силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский утверждает, что Киев обладает лазерным оружием, способным сбивать самолеты, его слова приводит агентство УНИАН."Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер. Мы уже на высоте более двух километров этим лазером можем сбивать самолеты", — сказал он.По словам командующего, оружие называется "Тризуб". При этом никаких технических характеристик Сухаревский не приводит. Как заявил в понедельник министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны, потери ВСУ в 2024 году превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.Белоусов также отметил, что Украина контролирует менее одного процента территории ЛНР и 25-30 процентов ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Глава ведомства подчеркнул, что российская армия продвигается в среднем на 30 квадратных километров в сутки.В свою очередь, Владимир Путин заявил, что в 2024 году Россия освободила 189 населенных пунктов. Он также объявил о переломе на линии боевого столкновения на специальной военной операции.Президент отметил боевую активность российских войск, а также констатировал полный перехват стратегической инициативы.
https://ria.ru/20241215/merkuris-1989312908.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, Тризуб, НАТО
В ВСУ заявили, что у Киева есть лазерное оружие

Сухаревский: у ВСУ есть лазерное оружие, способное сбивать самолеты

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкФорма украинского военного
Форма украинского военного - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Командующий силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский утверждает, что Киев обладает лазерным оружием, способным сбивать самолеты, его слова приводит агентство УНИАН.
"Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер. Мы уже на высоте более двух километров этим лазером можем сбивать самолеты", — сказал он.
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По словам командующего, оружие называется "Тризуб". При этом никаких технических характеристик Сухаревский не приводит.
Как заявил в понедельник министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны, потери ВСУ в 2024 году превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.
Белоусов также отметил, что Украина контролирует менее одного процента территории ЛНР и 25-30 процентов ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Глава ведомства подчеркнул, что российская армия продвигается в среднем на 30 квадратных километров в сутки.
В свою очередь, Владимир Путин заявил, что в 2024 году Россия освободила 189 населенных пунктов. Он также объявил о переломе на линии боевого столкновения на специальной военной операции.
Президент отметил боевую активность российских войск, а также констатировал полный перехват стратегической инициативы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийРустем УмеровВооруженные силы УкраиныТризубНАТО
 
 
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