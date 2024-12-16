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ВС России продолжили продвижение в Часовом Яре
ВС России продолжили продвижение в Часовом Яре - РИА Новости, 16.12.2024
ВС России продолжили продвижение в Часовом Яре
Украинские войска в Часовом Яре, за который идут бои, контролируют высотную застройку за огнеупорным комбинатом, противник все еще имеет возможность там... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T09:56
2024-12-16T09:56
2024-12-16T10:24
вооруженные силы украины
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в мире
денис пушилин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Украинские войска в Часовом Яре, за который идут бои, контролируют высотную застройку за огнеупорным комбинатом, противник все еще имеет возможность там удерживаться, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Пушилин 15 декабря заявил, что украинские войска недолго смогут удерживаться в районе огнеупорного завода, подразделения ВС РФ продолжают освобождение города."Касаемо Часова Яра, есть положительные новости и по самому огнеупорному заводу. По сути, у противника остается пока что еще высотная застройка за заводом, и там еще противник пока имеет возможность удерживаться", - сказал Пушилин.
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Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
ВС России продолжили продвижение в Часовом Яре
Пушилин: ВСУ недолго смогут удерживаться в районе завода в Часовом Яре