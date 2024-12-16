https://ria.ru/20241216/vsu-1989379845.html

ВС России продолжили продвижение в Часовом Яре

ВС России продолжили продвижение в Часовом Яре - РИА Новости, 16.12.2024

ВС России продолжили продвижение в Часовом Яре

Украинские войска в Часовом Яре, за который идут бои, контролируют высотную застройку за огнеупорным комбинатом, противник все еще имеет возможность там... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T09:56

2024-12-16T09:56

2024-12-16T10:24

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

денис пушилин

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987689308_0:104:3046:1817_1920x0_80_0_0_68e3a6e21f672b2c9ca1b61218ff1a23.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Украинские войска в Часовом Яре, за который идут бои, контролируют высотную застройку за огнеупорным комбинатом, противник все еще имеет возможность там удерживаться, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Пушилин 15 декабря заявил, что украинские войска недолго смогут удерживаться в районе огнеупорного завода, подразделения ВС РФ продолжают освобождение города."Касаемо Часова Яра, есть положительные новости и по самому огнеупорному заводу. По сути, у противника остается пока что еще высотная застройка за заводом, и там еще противник пока имеет возможность удерживаться", - сказал Пушилин.

https://ria.ru/20241216/tankist-1989360799.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, донецкая народная республика, в мире, денис пушилин, вооруженные силы рф