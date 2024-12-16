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ВС России продолжили продвижение в Часовом Яре - РИА Новости, 16.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:56 16.12.2024 (обновлено: 10:24 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/vsu-1989379845.html
ВС России продолжили продвижение в Часовом Яре
ВС России продолжили продвижение в Часовом Яре - РИА Новости, 16.12.2024
ВС России продолжили продвижение в Часовом Яре
Украинские войска в Часовом Яре, за который идут бои, контролируют высотную застройку за огнеупорным комбинатом, противник все еще имеет возможность там... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T09:56
2024-12-16T10:24
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
денис пушилин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Украинские войска в Часовом Яре, за который идут бои, контролируют высотную застройку за огнеупорным комбинатом, противник все еще имеет возможность там удерживаться, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Пушилин 15 декабря заявил, что украинские войска недолго смогут удерживаться в районе огнеупорного завода, подразделения ВС РФ продолжают освобождение города."Касаемо Часова Яра, есть положительные новости и по самому огнеупорному заводу. По сути, у противника остается пока что еще высотная застройка за заводом, и там еще противник пока имеет возможность удерживаться", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20241216/tankist-1989360799.html
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, в мире, денис пушилин, вооруженные силы рф
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
ВС России продолжили продвижение в Часовом Яре

Пушилин: ВСУ недолго смогут удерживаться в районе завода в Часовом Яре

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Украинские войска в Часовом Яре, за который идут бои, контролируют высотную застройку за огнеупорным комбинатом, противник все еще имеет возможность там удерживаться, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Пушилин 15 декабря заявил, что украинские войска недолго смогут удерживаться в районе огнеупорного завода, подразделения ВС РФ продолжают освобождение города.
"Касаемо Часова Яра, есть положительные новости и по самому огнеупорному заводу. По сути, у противника остается пока что еще высотная застройка за заводом, и там еще противник пока имеет возможность удерживаться", - сказал Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВ миреДенис ПушилинВооруженные силы РФ
 
 
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