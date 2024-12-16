https://ria.ru/20241216/vsu-1989374452.html
Появились кадры уничтожения живой силы и техники ВСУ под Красноармейском
Появились кадры уничтожения живой силы и техники ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 16.12.2024
Появились кадры уничтожения живой силы и техники ВСУ под Красноармейском
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения живой силы и техники ВСУ расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Центр" на... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T09:21
2024-12-16T09:21
2024-12-16T11:49
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989373704_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_da4fd56eeab861c1e3affe5cd0d9456e.jpg
ЛУГАНСК, 16 дек — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения живой силы и техники ВСУ расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении. "Расчеты ударных FPV-дронов и беспилотников с системой сбросов боеприпасов мотострелкового подразделения группировки войск "Центр" продолжают наносить огневое поражение по командным пунктам, укрытиям и блиндажам ВСУ, а также поддерживать наступательные действия штурмовых подразделений группировки на Красноармейском направлении специальной военной операции", — сообщили в оборонном ведомстве.Расчеты дронов-разведчиков передают координаты вскрытых объектов противника для поражения расчетам ударных дронов. Исходя из характеристик выявленного объекта дроноводы группировки войск "Центр" применяют необходимый боеприпас, чтобы незамедлительно уничтожить вражескую цель.Сегодня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные продвигаются сразу по нескольким направлениям под Красноармейском. В частности, бойцы освободили село Шевченко.
https://ria.ru/20241216/kurakhovo-1989330691.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989373704_249:0:1689:1080_1920x0_80_0_0_1cb9b360e060b923f25ff3f1d5abd39a.jpg
Срыв ротации подразделений ВСУ на Красноармейском направлении
Расчёт самоходной пушки 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» сорвал ротацию подразделений ВСУ на красноармейском направлении.
2024-12-16T09:21
true
PT3M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Появились кадры уничтожения живой силы и техники ВСУ под Красноармейском
МО показало кадры уничтожения живой силы и техники ВСУ под Красноармейском