https://ria.ru/20241216/vsu-1989374452.html

Появились кадры уничтожения живой силы и техники ВСУ под Красноармейском

Появились кадры уничтожения живой силы и техники ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 16.12.2024

Появились кадры уничтожения живой силы и техники ВСУ под Красноармейском

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения живой силы и техники ВСУ расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Центр" на... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T09:21

2024-12-16T09:21

2024-12-16T11:49

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ЛУГАНСК, 16 дек — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения живой силы и техники ВСУ расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении. "Расчеты ударных FPV-дронов и беспилотников с системой сбросов боеприпасов мотострелкового подразделения группировки войск "Центр" продолжают наносить огневое поражение по командным пунктам, укрытиям и блиндажам ВСУ, а также поддерживать наступательные действия штурмовых подразделений группировки на Красноармейском направлении специальной военной операции", — сообщили в оборонном ведомстве.Расчеты дронов-разведчиков передают координаты вскрытых объектов противника для поражения расчетам ударных дронов. Исходя из характеристик выявленного объекта дроноводы группировки войск "Центр" применяют необходимый боеприпас, чтобы незамедлительно уничтожить вражескую цель.Сегодня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные продвигаются сразу по нескольким направлениям под Красноармейском. В частности, бойцы освободили село Шевченко.

https://ria.ru/20241216/kurakhovo-1989330691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Срыв ротации подразделений ВСУ на Красноармейском направлении Расчёт самоходной пушки 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» сорвал ротацию подразделений ВСУ на красноармейском направлении. 2024-12-16T09:21 true PT3M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность