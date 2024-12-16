https://ria.ru/20241216/vengrija-1989496303.html

В ЕС не поддержали предложение Венгрии о прекращении огня на Украине

В ЕС не поддержали предложение Венгрии о прекращении огня на Украине - РИА Новости, 16.12.2024

В ЕС не поддержали предложение Венгрии о прекращении огня на Украине

Никто на совете МИД стран Евросоюза не поддержал предложение Венгрии о рождественском прекращении огня на Украине, многие даже были против, заявил министр... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T16:32

2024-12-16T16:32

2024-12-16T16:32

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БУДАПЕШТ, 16 дек - РИА Новости. Никто на совете МИД стран Евросоюза не поддержал предложение Венгрии о рождественском прекращении огня на Украине, многие даже были против, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Никто сегодня не поддержал предложение (Венгрии - ред.) о рождественском прекращении огня, которое могло бы спасти жизни. Никто не высказался за (это предложение - ред.). Только словацкий коллега поддержал сохранение на повестке дня дипломатического решения. Более того, многие высказались против прекращения огня", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС, выступление транслировалось в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Премьер-министр Венгрии Орбан в среду на прошлой неделе высказал президенту России Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Владимира Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его.*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20241213/peregovory-1989153354.html

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в мире, венгрия, россия, украина, петер сийярто, владимир путин, владимир зеленский, евросоюз, facebook