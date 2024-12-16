https://ria.ru/20241216/uskoryaetsya-1989564032.html
"Ускоряется": в США заявили о безвыходной ситуации для ВСУ
"Ускоряется": в США заявили о безвыходной ситуации для ВСУ - РИА Новости, 16.12.2024
"Ускоряется": в США заявили о безвыходной ситуации для ВСУ
Дополнительные человеческие ресурсы не помогут ВСУ на фронте, даже если ВСУ смогут их где-то найти, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T22:24
2024-12-16T22:24
2024-12-16T22:24
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энтони блинкен
элла либанова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Дополнительные человеческие ресурсы не помогут ВСУ на фронте, даже если ВСУ смогут их где-то найти, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Украинская армия действительно несет катастрофические потери, их темп ускоряется. <…> У них нет людских ресурсов, и даже если бы они смогли их изыскать, у них нет места, чтобы их обучать", — считает он.По мнению Джонсона, демографические показатели Украины похожи на песочные часы."Песочные часы широкие сверху и снизу, узкие в середине. Вот как выглядит демографическая картина Украины: "горлышко" посередине — это мужчины и женщины в возрасте от 18 до 24 лет", — отметил он.В августе украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных, сообщил, что смертность на Украине превышает рождаемость в три раза.По оценке директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20241216/prigovor-1989467452.html
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в мире, сша, украина, вашингтон (штат), энтони блинкен, элла либанова, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), владимир зеленский
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Энтони Блинкен, Элла Либанова, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Владимир Зеленский
"Ускоряется": в США заявили о безвыходной ситуации для ВСУ
Джонсон сравнил демографические показатели Украины с песочными часами
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
Дополнительные человеческие ресурсы не помогут ВСУ на фронте, даже если ВСУ смогут их где-то найти, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom
.
"Украинская армия действительно несет катастрофические потери, их темп ускоряется. <…> У них нет людских ресурсов, и даже если бы они смогли их изыскать, у них нет места, чтобы их обучать", — считает он.
По мнению Джонсона, демографические показатели Украины
похожи на песочные часы.
"Песочные часы широкие сверху и снизу, узкие в середине. Вот как выглядит демографическая картина Украины: "горлышко" посередине — это мужчины и женщины в возрасте от 18 до 24 лет", — отметил он.
В августе украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных, сообщил, что смертность на Украине превышает рождаемость в три раза.
По оценке директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой
, население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен
сообщил, что Вашингтон
и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Владимира Зеленского
Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.