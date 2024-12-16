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На Урале спасли мужчину, у которого семь раз останавливалось сердце - РИА Новости, 16.12.2024
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Хорошие новости
 
11:31 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/ural-1989399045.html
На Урале спасли мужчину, у которого семь раз останавливалось сердце
На Урале спасли мужчину, у которого семь раз останавливалось сердце - РИА Новости, 16.12.2024
На Урале спасли мужчину, у которого семь раз останавливалось сердце
Врачи в Асбесте Свердловской области спасли мужчину, у которого семь раз останавливалось сердце, сообщил департамент информационной политики региона. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T11:31
2024-12-16T11:31
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асбест
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Врачи в Асбесте Свердловской области спасли мужчину, у которого семь раз останавливалось сердце, сообщил департамент информационной политики региона. "Врачи городской больницы Асбеста семь раз выводили из клинической смерти 56-летнего жителя Сухого Лога, у которого произошло редкое осложнение инфаркта миокарда – электрический шторм сердца", – говорится в сообщении. По данным ведомства, мужчина почувствовал боль в области груди, когда находился на работе, но еще несколько дней не обращался к врачам, надеясь, что все пройдет само собой. В больницу Асбеста его доставили на "скорой" уже в тяжелом состоянии – пульс был всего 30 ударов в минуту. Медики диагностировали у мужчины инфаркт миокарда, провели ему стентирование сосуда сердца и установили кардиостимулятор. После того, как пациента перевели в реанимационную палату, у него проявилось новое осложнение: резкое ускорение пульса, сердцебиение было настолько частым, что мужчина терял сознание. Сердце останавливалось семь раз, и каждый раз врачи возвращали уральца к жизни. Под наблюдением кардиологов мужчина находился две недели, сейчас его выписали из больницы.
https://ria.ru/20241204/opukhol-1987290599.html
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асбест
свердловская область
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асбест, свердловская область, сухой лог
Хорошие новости, Асбест, Свердловская область, Сухой Лог
На Урале спасли мужчину, у которого семь раз останавливалось сердце

Врачи в Асбесте спасли мужчину, у которого семь раз останавливалось сердце

© Фото : пресс-служба правительства Свердловской областиВрачи Асбеста спасли 56-летнего мужчину, у которого из-за инфаркта миокарда случился электрический шторм
Врачи Асбеста спасли 56-летнего мужчину, у которого из-за инфаркта миокарда случился электрический шторм - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фото : пресс-служба правительства Свердловской области
Врачи Асбеста спасли 56-летнего мужчину, у которого из-за инфаркта миокарда случился электрический шторм
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Врачи в Асбесте Свердловской области спасли мужчину, у которого семь раз останавливалось сердце, сообщил департамент информационной политики региона.
"Врачи городской больницы Асбеста семь раз выводили из клинической смерти 56-летнего жителя Сухого Лога, у которого произошло редкое осложнение инфаркта миокарда – электрический шторм сердца", – говорится в сообщении.
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По данным ведомства, мужчина почувствовал боль в области груди, когда находился на работе, но еще несколько дней не обращался к врачам, надеясь, что все пройдет само собой. В больницу Асбеста его доставили на "скорой" уже в тяжелом состоянии – пульс был всего 30 ударов в минуту. Медики диагностировали у мужчины инфаркт миокарда, провели ему стентирование сосуда сердца и установили кардиостимулятор.
После того, как пациента перевели в реанимационную палату, у него проявилось новое осложнение: резкое ускорение пульса, сердцебиение было настолько частым, что мужчина терял сознание. Сердце останавливалось семь раз, и каждый раз врачи возвращали уральца к жизни.
Под наблюдением кардиологов мужчина находился две недели, сейчас его выписали из больницы.
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Хорошие новостиАсбестСвердловская областьСухой Лог
 
 
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