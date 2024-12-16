https://ria.ru/20241216/ural-1989399045.html

На Урале спасли мужчину, у которого семь раз останавливалось сердце

На Урале спасли мужчину, у которого семь раз останавливалось сердце - РИА Новости, 16.12.2024

На Урале спасли мужчину, у которого семь раз останавливалось сердце

Врачи в Асбесте Свердловской области спасли мужчину, у которого семь раз останавливалось сердце, сообщил департамент информационной политики региона. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T11:31

2024-12-16T11:31

2024-12-16T11:31

хорошие новости

асбест

свердловская область

сухой лог

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Врачи в Асбесте Свердловской области спасли мужчину, у которого семь раз останавливалось сердце, сообщил департамент информационной политики региона. "Врачи городской больницы Асбеста семь раз выводили из клинической смерти 56-летнего жителя Сухого Лога, у которого произошло редкое осложнение инфаркта миокарда – электрический шторм сердца", – говорится в сообщении. По данным ведомства, мужчина почувствовал боль в области груди, когда находился на работе, но еще несколько дней не обращался к врачам, надеясь, что все пройдет само собой. В больницу Асбеста его доставили на "скорой" уже в тяжелом состоянии – пульс был всего 30 ударов в минуту. Медики диагностировали у мужчины инфаркт миокарда, провели ему стентирование сосуда сердца и установили кардиостимулятор. После того, как пациента перевели в реанимационную палату, у него проявилось новое осложнение: резкое ускорение пульса, сердцебиение было настолько частым, что мужчина терял сознание. Сердце останавливалось семь раз, и каждый раз врачи возвращали уральца к жизни. Под наблюдением кардиологов мужчина находился две недели, сейчас его выписали из больницы.

https://ria.ru/20241204/opukhol-1987290599.html

https://ria.ru/20241113/moskva-1983548424.html

асбест

свердловская область

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Варвара Скокшина

асбест, свердловская область, сухой лог