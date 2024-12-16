https://ria.ru/20241216/ukraina-1989568076.html

На Украине в очередной раз заявили, что не продлят транзит газа из России

На Украине в очередной раз заявили, что не продлят транзит газа из России - РИА Новости, 16.12.2024

На Украине в очередной раз заявили, что не продлят транзит газа из России

Премьер Украины Денис Шмыгаль во время телефонного разговора со словацким коллегой Робертом Фицо об энергетической безопасности заявил, что украинская сторона... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T23:48

2024-12-16T23:48

2024-12-16T23:48

украина

европа

россия

денис шмыгаль

роберт фицо

герман галущенко

газпром

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916196869_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_cc9f231a615dddf02acea6d4583789f8.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль во время телефонного разговора со словацким коллегой Робертом Фицо об энергетической безопасности заявил, что украинская сторона готова рассматривать транзит любого газа, кроме российского, после прекращения 31 декабря текущего контракта с "Газпромом". Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Украинский министр энергетики Герман Галущенко 12 декабря во время немецко-украинского бизнес-форума в Берлине заявил, что Украина готовится к прекращению транзита газа из России в Европу с 1 января 2025 года, Шмыгаль сообщил, что во время телефонного разговора с премьер-министром Словакии Робертом Фицо обсудили вопросы энергетической безопасности, в частности бесперебойное обеспечение природным газом в зимний период. Во время беседы Шмыгаль подчеркнул, что соглашение Украины с Россией о транзите газа, истекающее 31 декабря 2024 года, "не будет продлено". "Не будет продлено (истекающее соглашение о транзите газа - ред.). Украина готова выполнять обязательства, которые мы взяли в рамках соглашения об ассоциации с ЕС. Поэтому если Еврокомиссия официально обратится к Украине относительно транзита любого газа, кроме российского, мы конечно будем это обсуждать и готовы реализовать соответствующие договоренности", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Кроме того, стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере электроэнергетики. По словам Шмыгаля, за прошедшую неделю 30% импорта электроэнергии происходило именно из Словакии. Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. В конце октября Фицо заявлял, что существует модель, которая позволит продолжить отправку газа и нефти через Украину в Западную Европу. Он также выражал сожаление, что объемы скорее всего уже не будут такими, как раньше. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.

https://ria.ru/20241204/ukraina-1987338432.html

https://ria.ru/20241213/slovakija-1989138381.html

https://ria.ru/20241019/ekspert-1978857399.html

украина

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, европа, россия, денис шмыгаль, роберт фицо, герман галущенко, газпром, евросоюз, еврокомиссия, в мире