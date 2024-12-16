Рейтинг@Mail.ru
На Украине в очередной раз заявили, что не продлят транзит газа из России - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:48 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/ukraina-1989568076.html
На Украине в очередной раз заявили, что не продлят транзит газа из России
На Украине в очередной раз заявили, что не продлят транзит газа из России - РИА Новости, 16.12.2024
На Украине в очередной раз заявили, что не продлят транзит газа из России
Премьер Украины Денис Шмыгаль во время телефонного разговора со словацким коллегой Робертом Фицо об энергетической безопасности заявил, что украинская сторона... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T23:48
2024-12-16T23:48
украина
европа
россия
денис шмыгаль
роберт фицо
герман галущенко
газпром
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916196869_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_cc9f231a615dddf02acea6d4583789f8.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль во время телефонного разговора со словацким коллегой Робертом Фицо об энергетической безопасности заявил, что украинская сторона готова рассматривать транзит любого газа, кроме российского, после прекращения 31 декабря текущего контракта с "Газпромом". Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Украинский министр энергетики Герман Галущенко 12 декабря во время немецко-украинского бизнес-форума в Берлине заявил, что Украина готовится к прекращению транзита газа из России в Европу с 1 января 2025 года, Шмыгаль сообщил, что во время телефонного разговора с премьер-министром Словакии Робертом Фицо обсудили вопросы энергетической безопасности, в частности бесперебойное обеспечение природным газом в зимний период. Во время беседы Шмыгаль подчеркнул, что соглашение Украины с Россией о транзите газа, истекающее 31 декабря 2024 года, "не будет продлено". "Не будет продлено (истекающее соглашение о транзите газа - ред.). Украина готова выполнять обязательства, которые мы взяли в рамках соглашения об ассоциации с ЕС. Поэтому если Еврокомиссия официально обратится к Украине относительно транзита любого газа, кроме российского, мы конечно будем это обсуждать и готовы реализовать соответствующие договоренности", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Кроме того, стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере электроэнергетики. По словам Шмыгаля, за прошедшую неделю 30% импорта электроэнергии происходило именно из Словакии. Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. В конце октября Фицо заявлял, что существует модель, которая позволит продолжить отправку газа и нефти через Украину в Западную Европу. Он также выражал сожаление, что объемы скорее всего уже не будут такими, как раньше. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.
https://ria.ru/20241204/ukraina-1987338432.html
https://ria.ru/20241213/slovakija-1989138381.html
https://ria.ru/20241019/ekspert-1978857399.html
украина
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916196869_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_d05ebc9a38b92d0cb40d3d97bfe4b3e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, европа, россия, денис шмыгаль, роберт фицо, герман галущенко, газпром, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Украина, Европа, Россия, Денис Шмыгаль, Роберт Фицо, Герман Галущенко, Газпром, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
На Украине в очередной раз заявили, что не продлят транзит газа из России

Шмыгаль: Украина готова рассмотреть транзит любого газа, кроме российского

© AP Photo / Felipe DanaУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль во время телефонного разговора со словацким коллегой Робертом Фицо об энергетической безопасности заявил, что украинская сторона готова рассматривать транзит любого газа, кроме российского, после прекращения 31 декабря текущего контракта с "Газпромом".
Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
На Украине назвали опасным повышение тарифа на транспортировку газа
4 декабря, 15:01
Украинский министр энергетики Герман Галущенко 12 декабря во время немецко-украинского бизнес-форума в Берлине заявил, что Украина готовится к прекращению транзита газа из России в Европу с 1 января 2025 года,
Шмыгаль сообщил, что во время телефонного разговора с премьер-министром Словакии Робертом Фицо обсудили вопросы энергетической безопасности, в частности бесперебойное обеспечение природным газом в зимний период. Во время беседы Шмыгаль подчеркнул, что соглашение Украины с Россией о транзите газа, истекающее 31 декабря 2024 года, "не будет продлено".
"Не будет продлено (истекающее соглашение о транзите газа - ред.). Украина готова выполнять обязательства, которые мы взяли в рамках соглашения об ассоциации с ЕС. Поэтому если Еврокомиссия официально обратится к Украине относительно транзита любого газа, кроме российского, мы конечно будем это обсуждать и готовы реализовать соответствующие договоренности", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Словакия намерена сохранить транзит газа через Украину
13 декабря, 19:25
Кроме того, стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере электроэнергетики. По словам Шмыгаля, за прошедшую неделю 30% импорта электроэнергии происходило именно из Словакии.
Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.
В конце октября Фицо заявлял, что существует модель, которая позволит продолжить отправку газа и нефти через Украину в Западную Европу. Он также выражал сожаление, что объемы скорее всего уже не будут такими, как раньше.
Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.
Газодобывающее предприятие на Украине - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Эксперт рассказал о последствиях остановки транзита газа через Украину
19 октября, 07:39
 
УкраинаЕвропаРоссияДенис ШмыгальРоберт ФицоГерман ГалущенкоГазпромЕвросоюзЕврокомиссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала