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NYT: США вряд ли присоединятся к коалиции для гарантий безопасности Украины - РИА Новости, 16.12.2024
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12:53 16.12.2024 (обновлено: 16:05 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/ukraina-1989416576.html
NYT: США вряд ли присоединятся к коалиции для гарантий безопасности Украины
NYT: США вряд ли присоединятся к коалиции для гарантий безопасности Украины - РИА Новости, 16.12.2024
NYT: США вряд ли присоединятся к коалиции для гарантий безопасности Украины
США при победившем на президентских выборах Дональде Трампе вряд ли присоединятся к коалиции европейских стран для предоставления гарантий безопасности Украины... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:53
2024-12-16T16:05
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
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эммануэль макрон
нато
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. США при победившем на президентских выборах Дональде Трампе вряд ли присоединятся к коалиции европейских стран для предоставления гарантий безопасности Украины вместо членства в НАТО, пишет газета New York Times. Как пишет издание, один из вариантов развития событий на Украине - это создание коалиции из стран, которые могли бы предоставить Киеву гарантии безопасности вместо вступления в Трансатлантический альянс. "Проблема в том, что Украина захочет, чтобы среди гарантов (ее безопасности - ред.) находились США. Она рассматривает НАТО как, в сущности, гарантию безопасности со стороны США и не сочтет коалицию, которая не подкреплена американскими войсками и вооружениями, надежной. Трамп, который хочет не только закончить... (конфликт - ред.) без каких либо обещаний по защите Украины, но и уменьшить обязательства США по безопасности Европы в целом, вряд ли подпишет какое-либо подобное соглашение", - говорится в публикации Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщала о том, что Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому и лидеру Франции Эммануэлю Макрону, что не поддерживает членство Украины в НАТО, а Европа должна играть главную роль в поддержке Киева. До этого Трамп неоднократно обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
https://ria.ru/20241216/nyt-1989387645.html
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, эммануэль макрон, нато
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, НАТО
NYT: США вряд ли присоединятся к коалиции для гарантий безопасности Украины

NYT: США вряд ли присоединятся к коалиции европейских стран для защиты Украины

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. США при победившем на президентских выборах Дональде Трампе вряд ли присоединятся к коалиции европейских стран для предоставления гарантий безопасности Украины вместо членства в НАТО, пишет газета New York Times.
Как пишет издание, один из вариантов развития событий на Украине - это создание коалиции из стран, которые могли бы предоставить Киеву гарантии безопасности вместо вступления в Трансатлантический альянс.
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"Проблема в том, что Украина захочет, чтобы среди гарантов (ее безопасности - ред.) находились США. Она рассматривает НАТО как, в сущности, гарантию безопасности со стороны США и не сочтет коалицию, которая не подкреплена американскими войсками и вооружениями, надежной. Трамп, который хочет не только закончить... (конфликт - ред.) без каких либо обещаний по защите Украины, но и уменьшить обязательства США по безопасности Европы в целом, вряд ли подпишет какое-либо подобное соглашение", - говорится в публикации
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщала о том, что Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому и лидеру Франции Эммануэлю Макрону, что не поддерживает членство Украины в НАТО, а Европа должна играть главную роль в поддержке Киева.
До этого Трамп неоднократно обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
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В миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронНАТО
 
 
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