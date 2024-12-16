https://ria.ru/20241216/ukraina-1989416576.html

NYT: США вряд ли присоединятся к коалиции для гарантий безопасности Украины

NYT: США вряд ли присоединятся к коалиции для гарантий безопасности Украины - РИА Новости, 16.12.2024

NYT: США вряд ли присоединятся к коалиции для гарантий безопасности Украины

США при победившем на президентских выборах Дональде Трампе вряд ли присоединятся к коалиции европейских стран для предоставления гарантий безопасности Украины... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T12:53

2024-12-16T12:53

2024-12-16T16:05

в мире

украина

сша

киев

дональд трамп

владимир зеленский

эммануэль макрон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_27e493a56cbdcb19102d235ac768cf24.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. США при победившем на президентских выборах Дональде Трампе вряд ли присоединятся к коалиции европейских стран для предоставления гарантий безопасности Украины вместо членства в НАТО, пишет газета New York Times. Как пишет издание, один из вариантов развития событий на Украине - это создание коалиции из стран, которые могли бы предоставить Киеву гарантии безопасности вместо вступления в Трансатлантический альянс. "Проблема в том, что Украина захочет, чтобы среди гарантов (ее безопасности - ред.) находились США. Она рассматривает НАТО как, в сущности, гарантию безопасности со стороны США и не сочтет коалицию, которая не подкреплена американскими войсками и вооружениями, надежной. Трамп, который хочет не только закончить... (конфликт - ред.) без каких либо обещаний по защите Украины, но и уменьшить обязательства США по безопасности Европы в целом, вряд ли подпишет какое-либо подобное соглашение", - говорится в публикации Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщала о том, что Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому и лидеру Франции Эммануэлю Макрону, что не поддерживает членство Украины в НАТО, а Европа должна играть главную роль в поддержке Киева. До этого Трамп неоднократно обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

https://ria.ru/20241216/nyt-1989387645.html

https://ria.ru/20241215/gore-1989332645.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, эммануэль макрон, нато