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На Украине рассказали о росте числа уголовных дел из-за дезертирства
На Украине рассказали о росте числа уголовных дел из-за дезертирства - РИА Новости, 16.12.2024
На Украине рассказали о росте числа уголовных дел из-за дезертирства
Количество уголовных дел, возбужденных по статье "дезертирство" в этом году по сравнению с прошлым увеличилось в 3,7 раза, а по статье "самовольное оставление... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:34
2024-12-16T12:34
2024-12-16T12:34
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Количество уголовных дел, возбужденных по статье "дезертирство" в этом году по сравнению с прошлым увеличилось в 3,7 раза, а по статье "самовольное оставление части" - в 3,3 раза, сообщает украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных. Ранее британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 года, в 2024 году против них возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается в пехоте и штурмовых бригадах. "Девятнадцать тысяч девятьсот двадцать два уголовных производства было открыто из-за дезертирства за 10 месяцев текущего года… По сравнению к тому же периоду в прошлом году таких дел стало больше в 3,7 раза. Только в 3% дел в этом году вручено подозрение, и только в 1,3% дела дошли на рассмотрение в суд", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Опендатабот". По информации ресурса, почти 42 тысячи уголовных дел возбуждено в связи с самовольным оставлением части, что в 3,3 раза больше прошлогодних показателей. В конце ноября Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно вернутся на службу, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. Ранее юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления части. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ.
https://ria.ru/20241029/rada-1980807378.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
На Украине рассказали о росте числа уголовных дел из-за дезертирства
Число дел о дезертирстве в ВСУ в 2024 году выросло в 3,7 раза
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Количество уголовных дел, возбужденных по статье "дезертирство" в этом году по сравнению с прошлым увеличилось в 3,7 раза, а по статье "самовольное оставление части" - в 3,3 раза, сообщает украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных.
Ранее британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ
за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 года, в 2024 году против них возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается в пехоте и штурмовых бригадах.
"Девятнадцать тысяч девятьсот двадцать два уголовных производства было открыто из-за дезертирства за 10 месяцев текущего года… По сравнению к тому же периоду в прошлом году таких дел стало больше в 3,7 раза. Только в 3% дел в этом году вручено подозрение, и только в 1,3% дела дошли на рассмотрение в суд", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Опендатабот".
По информации ресурса, почти 42 тысячи уголовных дел возбуждено в связи с самовольным оставлением части, что в 3,3 раза больше прошлогодних показателей.
В конце ноября Владимир Зеленский
подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно вернутся на службу, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии.
Ранее юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022 года на Украине
зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления части. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ.