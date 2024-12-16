https://ria.ru/20241216/ukraina-1989388324.html
Белоруссия претендует на место за столом переговоров по Украине
Белоруссия претендует на место за столом переговоров по Украине - РИА Новости, 16.12.2024
Белоруссия претендует на место за столом переговоров по Украине
Белоруссия претендует на место за столом переговоров по украинскому конфликту, рассчитывает получить гарантии своей безопасности, заявил замглавы МИД республики РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T10:30
2024-12-16T10:30
2024-12-16T10:41
в мире
белоруссия
украина
минск
юрий амбразевич (заместитель министра иностранных дел белоруссии )
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МИНСК, 16 дек - РИА Новости. Белоруссия претендует на место за столом переговоров по украинскому конфликту, рассчитывает получить гарантии своей безопасности, заявил замглавы МИД республики Юрий Амбразевич."Мы с самого начала заявляли, что претендуем на место за столом мирных переговоров по Украине, когда они начнутся. Для нас важно получить гарантии нашей собственной безопасности. Финальные договоренности должны обязательно учитывать в том числе и интересы белорусской стороны", - заявил замминистра в понедельник в Минске на заседании консультативного совета по делам белорусов зарубежья.
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в мире, белоруссия, украина, минск, юрий амбразевич (заместитель министра иностранных дел белоруссии )
В мире, Белоруссия, Украина, Минск, Юрий Амбразевич (заместитель министра иностранных дел Белоруссии )
Белоруссия претендует на место за столом переговоров по Украине
Амбразевич: Белоруссия претендует на место за столом переговоров по Украине