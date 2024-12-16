https://ria.ru/20241216/ukraina-1989388324.html

Белоруссия претендует на место за столом переговоров по Украине

Белоруссия претендует на место за столом переговоров по Украине - РИА Новости, 16.12.2024

Белоруссия претендует на место за столом переговоров по Украине

Белоруссия претендует на место за столом переговоров по украинскому конфликту, рассчитывает получить гарантии своей безопасности, заявил замглавы МИД республики РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T10:30

2024-12-16T10:30

2024-12-16T10:41

в мире

белоруссия

украина

минск

юрий амбразевич (заместитель министра иностранных дел белоруссии )

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МИНСК, 16 дек - РИА Новости. Белоруссия претендует на место за столом переговоров по украинскому конфликту, рассчитывает получить гарантии своей безопасности, заявил замглавы МИД республики Юрий Амбразевич."Мы с самого начала заявляли, что претендуем на место за столом мирных переговоров по Украине, когда они начнутся. Для нас важно получить гарантии нашей собственной безопасности. Финальные договоренности должны обязательно учитывать в том числе и интересы белорусской стороны", - заявил замминистра в понедельник в Минске на заседании консультативного совета по делам белорусов зарубежья.

https://ria.ru/20241008/lukashenko-1976991930.html

белоруссия

украина

минск

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в мире, белоруссия, украина, минск, юрий амбразевич (заместитель министра иностранных дел белоруссии )