https://ria.ru/20241216/ukraina-1989382512.html

В Хмельницкой области прогремели очередные взрывы

В Хмельницкой области прогремели очередные взрывы - РИА Новости, 16.12.2024

В Хмельницкой области прогремели очередные взрывы

Очередные взрывы прогремели в понедельник в Хмельницкой области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T10:03

2024-12-16T10:03

2024-12-16T10:03

специальная военная операция на украине

хмельницкая область

россия

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вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Очередные взрывы прогремели в понедельник в Хмельницкой области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в названном регионе. "В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Хмельницкой области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241216/trevoga-1989362985.html

https://ria.ru/20241216/kurakhovo-1989330691.html

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хмельницкая область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, безопасность