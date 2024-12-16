https://ria.ru/20241216/ukraina-1989382512.html
В Хмельницкой области прогремели очередные взрывы
В Хмельницкой области прогремели очередные взрывы - РИА Новости, 16.12.2024
В Хмельницкой области прогремели очередные взрывы
Очередные взрывы прогремели в понедельник в Хмельницкой области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T10:03
2024-12-16T10:03
2024-12-16T10:03
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_dd88e75f53515f263ca45eaf4b9b9fa5.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Очередные взрывы прогремели в понедельник в Хмельницкой области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в названном регионе. "В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Хмельницкой области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241216/trevoga-1989362985.html
https://ria.ru/20241216/kurakhovo-1989330691.html
хмельницкая область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_f44ccdb08abfdff793e2f44092f48148.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хмельницкая область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Хмельницкой области прогремели очередные взрывы
В Хмельницкой области прогремели очередные взрывы на фоне воздушной тревоги