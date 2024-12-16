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В Норвегии раскрыли истинную цель Запада в конфликте на Украине - РИА Новости, 16.12.2024
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08:57 16.12.2024 (обновлено: 12:16 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/ukraina-1989365818.html
В Норвегии раскрыли истинную цель Запада в конфликте на Украине
В Норвегии раскрыли истинную цель Запада в конфликте на Украине - РИА Новости, 16.12.2024
В Норвегии раскрыли истинную цель Запада в конфликте на Украине
Запад ведет конфликт на Украине с целью сохранения своего мирового порядка, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T08:57
2024-12-16T12:16
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Запад ведет конфликт на Украине с целью сохранения своего мирового порядка, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х."Когда страны НАТО поддержали переворот на Украине в 2014 году, начав таким образом войну, лишь 20 процентов украинцев хотели вступить в альянс. Эта война ведется ради гегемонистского мирового порядка, а не самоотверженной помощи украинцам", — написал он.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 12 декабря призвал европейские страны пожертвовать социальными выплатами ради увеличения расходов на оборону, такое заявление он сделал на конференции в Брюсселе. По мнению Рютте, европейские члены блока слишком много тратят на пенсии и социальные выплаты, и им следует направить часть этих средств на оборону.Кроме того, Рютте не согласился с тем, что усиление альянса повышает напряженность в мире, по его словам, альянс является "оборонным". На конференции в Брюсселе ему задали вопрос, что он думает о заявлениях, согласно которым НАТО своим усилением способствует росту напряженности в мире.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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в мире, украина, брюссель, россия, марк рютте, нато
В мире, Украина, Брюссель, Россия, Марк Рютте, НАТО
В Норвегии раскрыли истинную цель Запада в конфликте на Украине

Профессор Дизен назвал целью Запада на Украине сохранение его мирового порядка

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Запад ведет конфликт на Украине с целью сохранения своего мирового порядка, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х.
«
"Когда страны НАТО поддержали переворот на Украине в 2014 году, начав таким образом войну, лишь 20 процентов украинцев хотели вступить в альянс. Эта война ведется ради гегемонистского мирового порядка, а не самоотверженной помощи украинцам", — написал он.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 12 декабря призвал европейские страны пожертвовать социальными выплатами ради увеличения расходов на оборону, такое заявление он сделал на конференции в Брюсселе. По мнению Рютте, европейские члены блока слишком много тратят на пенсии и социальные выплаты, и им следует направить часть этих средств на оборону.
Кроме того, Рютте не согласился с тем, что усиление альянса повышает напряженность в мире, по его словам, альянс является "оборонным". На конференции в Брюсселе ему задали вопрос, что он думает о заявлениях, согласно которым НАТО своим усилением способствует росту напряженности в мире.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
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