В Норвегии раскрыли истинную цель Запада в конфликте на Украине
Профессор Дизен назвал целью Запада на Украине сохранение его мирового порядка
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Запад ведет конфликт на Украине с целью сохранения своего мирового порядка, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х.
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"Когда страны НАТО поддержали переворот на Украине в 2014 году, начав таким образом войну, лишь 20 процентов украинцев хотели вступить в альянс. Эта война ведется ради гегемонистского мирового порядка, а не самоотверженной помощи украинцам", — написал он.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 12 декабря призвал европейские страны пожертвовать социальными выплатами ради увеличения расходов на оборону, такое заявление он сделал на конференции в Брюсселе. По мнению Рютте, европейские члены блока слишком много тратят на пенсии и социальные выплаты, и им следует направить часть этих средств на оборону.
Кроме того, Рютте не согласился с тем, что усиление альянса повышает напряженность в мире, по его словам, альянс является "оборонным". На конференции в Брюсселе ему задали вопрос, что он думает о заявлениях, согласно которым НАТО своим усилением способствует росту напряженности в мире.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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