https://ria.ru/20241216/ukraina-1989365818.html

В Норвегии раскрыли истинную цель Запада в конфликте на Украине

В Норвегии раскрыли истинную цель Запада в конфликте на Украине - РИА Новости, 16.12.2024

В Норвегии раскрыли истинную цель Запада в конфликте на Украине

Запад ведет конфликт на Украине с целью сохранения своего мирового порядка, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T08:57

2024-12-16T08:57

2024-12-16T12:16

в мире

украина

брюссель

россия

марк рютте

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768434547_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_e943e1bc8d72b80c00fb019e57b20f2a.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Запад ведет конфликт на Украине с целью сохранения своего мирового порядка, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х."Когда страны НАТО поддержали переворот на Украине в 2014 году, начав таким образом войну, лишь 20 процентов украинцев хотели вступить в альянс. Эта война ведется ради гегемонистского мирового порядка, а не самоотверженной помощи украинцам", — написал он.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 12 декабря призвал европейские страны пожертвовать социальными выплатами ради увеличения расходов на оборону, такое заявление он сделал на конференции в Брюсселе. По мнению Рютте, европейские члены блока слишком много тратят на пенсии и социальные выплаты, и им следует направить часть этих средств на оборону.Кроме того, Рютте не согласился с тем, что усиление альянса повышает напряженность в мире, по его словам, альянс является "оборонным". На конференции в Брюсселе ему задали вопрос, что он думает о заявлениях, согласно которым НАТО своим усилением способствует росту напряженности в мире.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20241215/zelenskiy-1989317526.html

украина

брюссель

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, брюссель, россия, марк рютте, нато