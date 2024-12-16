https://ria.ru/20241216/udar-1989356326.html

Российский Су-34 нанес удар по ВСУ в Курской области

Российский Су-34 нанес удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.12.2024

Российский Су-34 нанес удар по ВСУ в Курской области

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T05:16

2024-12-16T05:16

2024-12-16T09:16

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

су-34

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил в ночное время суток нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - добавляется в сообщении.

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Су-34 нанес удар по живой силе и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. 2024-12-16T05:16 true PT0M53S

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россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34