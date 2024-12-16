https://ria.ru/20241216/tunis-1989564621.html

Задержанным в Тунисе россиянам не предоставили переводчика

Задержанным в Тунисе россиянам не предоставили переводчика - РИА Новости, 16.12.2024

Задержанным в Тунисе россиянам не предоставили переводчика

Задержанные в Тунисе 11 российских туристов до сих пор не получили доступа к переводчику, что затрудняет проведение следственных действий, рассказала РИА... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T22:35

2024-12-16T22:35

2024-12-16T22:35

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Задержанные в Тунисе 11 российских туристов до сих пор не получили доступа к переводчику, что затрудняет проведение следственных действий, рассказала РИА Новости невеста одного из задержанных, сославшись на информацию, полученную от адвоката. "Когда их держали в Гуржени, приходил представитель консульства, ему было сказано, что с расследованием "затык", потому что нет свободных переводчиков. Сейчас как бы "идет следствие". Но так как нет переводчика, то ничего не происходит", - отметила девушка. Как ей передал адвокат, проблема с переводом связана с нехваткой сертифицированных специалистов, которые допускаются к работе в судах. В Тунисе всего пять присяжных переводчиков на русский язык, и никто из них не хочет браться за это дело, отметила она. "В случае допросов 11 человек это займет много времени, а оплачивается это очень мало. Переводчик на коммерческой основе в среднем берет 40 динаров (около 1,3 тысячи рублей) в час, а государство платит около 20 динаров (около 655 рублей) за 4 часа", – добавила она. Ранее в разговоре с РИА Новости девушка рассказала, что группа из 11 человек отправилась в небольшое селение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники Римской империи. Однако в ноябре они перестали выходить на связь. Позднее стало известно, что местные правоохранительные органы задержали туристов и держат под стражей в печально известной своими плохими условиями тюрьме Mornaguia. Причина задержания до сих пор неизвестна. Родственники и близкие задержанных обратились к президенту страны Каису Саиду с просьбой об их освобождении, опубликовав 13 декабря петицию. Тюрьма Mornaguia, расположенная недалеко от столицы Туниса, известна своими строгими условиями содержания и нарушениями прав человека. В докладах международных правозащитных организаций с 2010 года она неоднократно упоминалась из-за информации о пытках и жестоком обращении с заключенными. А в октябре 2023 года оттуда сбежали пять опасных преступников.

https://ria.ru/20241212/phuket-1988729682.html

https://ria.ru/20241129/kruiz-1986377031.html

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в мире, тунис (страна), алжир (провинция), каис саид, россия