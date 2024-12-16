https://ria.ru/20241216/tunis-1989564621.html
Задержанным в Тунисе россиянам не предоставили переводчика
Задержанным в Тунисе россиянам не предоставили переводчика - РИА Новости, 16.12.2024
Задержанным в Тунисе россиянам не предоставили переводчика
Задержанные в Тунисе 11 российских туристов до сих пор не получили доступа к переводчику, что затрудняет проведение следственных действий, рассказала РИА... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T22:35
2024-12-16T22:35
2024-12-16T22:35
в мире
тунис (страна)
алжир (провинция)
каис саид
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152172/98/1521729888_0:371:3950:2593_1920x0_80_0_0_4301962484289b27032727e565f83119.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Задержанные в Тунисе 11 российских туристов до сих пор не получили доступа к переводчику, что затрудняет проведение следственных действий, рассказала РИА Новости невеста одного из задержанных, сославшись на информацию, полученную от адвоката. "Когда их держали в Гуржени, приходил представитель консульства, ему было сказано, что с расследованием "затык", потому что нет свободных переводчиков. Сейчас как бы "идет следствие". Но так как нет переводчика, то ничего не происходит", - отметила девушка. Как ей передал адвокат, проблема с переводом связана с нехваткой сертифицированных специалистов, которые допускаются к работе в судах. В Тунисе всего пять присяжных переводчиков на русский язык, и никто из них не хочет браться за это дело, отметила она. "В случае допросов 11 человек это займет много времени, а оплачивается это очень мало. Переводчик на коммерческой основе в среднем берет 40 динаров (около 1,3 тысячи рублей) в час, а государство платит около 20 динаров (около 655 рублей) за 4 часа", – добавила она. Ранее в разговоре с РИА Новости девушка рассказала, что группа из 11 человек отправилась в небольшое селение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники Римской империи. Однако в ноябре они перестали выходить на связь. Позднее стало известно, что местные правоохранительные органы задержали туристов и держат под стражей в печально известной своими плохими условиями тюрьме Mornaguia. Причина задержания до сих пор неизвестна. Родственники и близкие задержанных обратились к президенту страны Каису Саиду с просьбой об их освобождении, опубликовав 13 декабря петицию. Тюрьма Mornaguia, расположенная недалеко от столицы Туниса, известна своими строгими условиями содержания и нарушениями прав человека. В докладах международных правозащитных организаций с 2010 года она неоднократно упоминалась из-за информации о пытках и жестоком обращении с заключенными. А в октябре 2023 года оттуда сбежали пять опасных преступников.
https://ria.ru/20241212/phuket-1988729682.html
https://ria.ru/20241129/kruiz-1986377031.html
тунис (страна)
алжир (провинция)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152172/98/1521729888_0:0:3950:2963_1920x0_80_0_0_0c7e50c4785b73c234e367608efdd151.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тунис (страна), алжир (провинция), каис саид, россия
В мире, Тунис (страна), Алжир (провинция), Каис Саид, Россия
Задержанным в Тунисе россиянам не предоставили переводчика
Задержанные в Тунисе 11 россиян до сих пор не получили доступа к переводчику
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Задержанные в Тунисе 11 российских туристов до сих пор не получили доступа к переводчику, что затрудняет проведение следственных действий, рассказала РИА Новости невеста одного из задержанных, сославшись на информацию, полученную от адвоката.
"Когда их держали в Гуржени, приходил представитель консульства, ему было сказано, что с расследованием "затык", потому что нет свободных переводчиков. Сейчас как бы "идет следствие". Но так как нет переводчика, то ничего не происходит", - отметила девушка.
Как ей передал адвокат, проблема с переводом связана с нехваткой сертифицированных специалистов, которые допускаются к работе в судах. В Тунисе
всего пять присяжных переводчиков на русский язык, и никто из них не хочет браться за это дело, отметила она.
"В случае допросов 11 человек это займет много времени, а оплачивается это очень мало. Переводчик на коммерческой основе в среднем берет 40 динаров (около 1,3 тысячи рублей) в час, а государство платит около 20 динаров (около 655 рублей) за 4 часа", – добавила она.
Ранее в разговоре с РИА Новости девушка рассказала, что группа из 11 человек отправилась в небольшое селение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром
, чтобы посетить античные памятники Римской империи. Однако в ноябре они перестали выходить на связь. Позднее стало известно, что местные правоохранительные органы задержали туристов и держат под стражей в печально известной своими плохими условиями тюрьме Mornaguia. Причина задержания до сих пор неизвестна. Родственники и близкие задержанных обратились к президенту страны Каису Саиду
с просьбой об их освобождении, опубликовав 13 декабря петицию.
Тюрьма Mornaguia, расположенная недалеко от столицы Туниса, известна своими строгими условиями содержания и нарушениями прав человека. В докладах международных правозащитных организаций с 2010 года она неоднократно упоминалась из-за информации о пытках и жестоком обращении с заключенными. А в октябре 2023 года оттуда сбежали пять опасных преступников.