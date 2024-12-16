Рейтинг@Mail.ru
Задержанным в Тунисе россиянам не предоставили переводчика - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:35 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/tunis-1989564621.html
Задержанным в Тунисе россиянам не предоставили переводчика
Задержанным в Тунисе россиянам не предоставили переводчика - РИА Новости, 16.12.2024
Задержанным в Тунисе россиянам не предоставили переводчика
Задержанные в Тунисе 11 российских туристов до сих пор не получили доступа к переводчику, что затрудняет проведение следственных действий, рассказала РИА... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T22:35
2024-12-16T22:35
в мире
тунис (страна)
алжир (провинция)
каис саид
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152172/98/1521729888_0:371:3950:2593_1920x0_80_0_0_4301962484289b27032727e565f83119.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Задержанные в Тунисе 11 российских туристов до сих пор не получили доступа к переводчику, что затрудняет проведение следственных действий, рассказала РИА Новости невеста одного из задержанных, сославшись на информацию, полученную от адвоката. "Когда их держали в Гуржени, приходил представитель консульства, ему было сказано, что с расследованием "затык", потому что нет свободных переводчиков. Сейчас как бы "идет следствие". Но так как нет переводчика, то ничего не происходит", - отметила девушка. Как ей передал адвокат, проблема с переводом связана с нехваткой сертифицированных специалистов, которые допускаются к работе в судах. В Тунисе всего пять присяжных переводчиков на русский язык, и никто из них не хочет браться за это дело, отметила она. "В случае допросов 11 человек это займет много времени, а оплачивается это очень мало. Переводчик на коммерческой основе в среднем берет 40 динаров (около 1,3 тысячи рублей) в час, а государство платит около 20 динаров (около 655 рублей) за 4 часа", – добавила она. Ранее в разговоре с РИА Новости девушка рассказала, что группа из 11 человек отправилась в небольшое селение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники Римской империи. Однако в ноябре они перестали выходить на связь. Позднее стало известно, что местные правоохранительные органы задержали туристов и держат под стражей в печально известной своими плохими условиями тюрьме Mornaguia. Причина задержания до сих пор неизвестна. Родственники и близкие задержанных обратились к президенту страны Каису Саиду с просьбой об их освобождении, опубликовав 13 декабря петицию. Тюрьма Mornaguia, расположенная недалеко от столицы Туниса, известна своими строгими условиями содержания и нарушениями прав человека. В докладах международных правозащитных организаций с 2010 года она неоднократно упоминалась из-за информации о пытках и жестоком обращении с заключенными. А в октябре 2023 года оттуда сбежали пять опасных преступников.
https://ria.ru/20241212/phuket-1988729682.html
https://ria.ru/20241129/kruiz-1986377031.html
тунис (страна)
алжир (провинция)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152172/98/1521729888_0:0:3950:2963_1920x0_80_0_0_0c7e50c4785b73c234e367608efdd151.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тунис (страна), алжир (провинция), каис саид, россия
В мире, Тунис (страна), Алжир (провинция), Каис Саид, Россия
Задержанным в Тунисе россиянам не предоставили переводчика

Задержанные в Тунисе 11 россиян до сих пор не получили доступа к переводчику

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТунис
Тунис - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Тунис. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Задержанные в Тунисе 11 российских туристов до сих пор не получили доступа к переводчику, что затрудняет проведение следственных действий, рассказала РИА Новости невеста одного из задержанных, сославшись на информацию, полученную от адвоката.
"Когда их держали в Гуржени, приходил представитель консульства, ему было сказано, что с расследованием "затык", потому что нет свободных переводчиков. Сейчас как бы "идет следствие". Но так как нет переводчика, то ничего не происходит", - отметила девушка.
Полиция в Таиланде - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
На Пхукете пьяный турист из Белоруссии устроил дебош в гостинице
12 декабря, 06:43
Как ей передал адвокат, проблема с переводом связана с нехваткой сертифицированных специалистов, которые допускаются к работе в судах. В Тунисе всего пять присяжных переводчиков на русский язык, и никто из них не хочет браться за это дело, отметила она.
"В случае допросов 11 человек это займет много времени, а оплачивается это очень мало. Переводчик на коммерческой основе в среднем берет 40 динаров (около 1,3 тысячи рублей) в час, а государство платит около 20 динаров (около 655 рублей) за 4 часа", – добавила она.
Ранее в разговоре с РИА Новости девушка рассказала, что группа из 11 человек отправилась в небольшое селение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники Римской империи. Однако в ноябре они перестали выходить на связь. Позднее стало известно, что местные правоохранительные органы задержали туристов и держат под стражей в печально известной своими плохими условиями тюрьме Mornaguia. Причина задержания до сих пор неизвестна. Родственники и близкие задержанных обратились к президенту страны Каису Саиду с просьбой об их освобождении, опубликовав 13 декабря петицию.
Тюрьма Mornaguia, расположенная недалеко от столицы Туниса, известна своими строгими условиями содержания и нарушениями прав человека. В докладах международных правозащитных организаций с 2010 года она неоднократно упоминалась из-за информации о пытках и жестоком обращении с заключенными. А в октябре 2023 года оттуда сбежали пять опасных преступников.
Наталья Литвинова о голодовке на круизном лайнере - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Российские туристы застряли на круизном судне по пути в Антарктиду
29 ноября, 10:04
 
В миреТунис (страна)Алжир (провинция)Каис СаидРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала