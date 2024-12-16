https://ria.ru/20241216/tunis-1989555530.html

Задержанных в Тунисе россиян содержат в тюрьме Mornaguia

Задержанных в Тунисе россиян содержат в тюрьме Mornaguia - РИА Новости, 16.12.2024

Задержанных в Тунисе россиян содержат в тюрьме Mornaguia

Задержанные в Тунисе 11 российских туристов содержатся в печально известной пытками и плохими условиями тюрьме Mornaguia, рассказала РИА Новости невеста одного... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T21:00

2024-12-16T21:00

2024-12-16T22:37

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Задержанные в Тунисе 11 российских туристов содержатся в печально известной пытками и плохими условиями тюрьме Mornaguia, рассказала РИА Новости невеста одного из задержанных."От адвоката на данный момент стало известно, что они содержатся в тюрьме Mornaguia", — рассказала девушка. Она добавила, что условия содержания в этой тюрьме не самые худшие, но далеки от комфортных. "Еда так себе и очень острая, главная беда с матрасами и одеялами", — добавила невеста туриста. Девушка рассказала, что россиянам не предоставили переводчика, что затрудняет следствие. Как ей передал адвокат, проблема связана с нехваткой сертифицированных специалистов, которые допускаются к работе в судах. В Тунисе всего пять присяжных переводчиков на русский язык, и никто из них не хочет браться за это дело. По ее словам, группа из 11 человек в начале ноября отправилась в небольшое селение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники Римской империи. Однако через несколько дней туристы перестали выходить на связь. Позднее стало известно, что местные правоохранительные органы задержали их и держат под стражей. Причина задержания до сих пор не известна.Родственники и близкие задержанных обратились к президенту страны Каису Саиду с просьбой освободить их, опубликовав 13 декабря петицию на сайте Change.org. РИА Новости пока не располагает комментарием российского посольства и властей Туниса. Тюрьма Mornaguia, расположенная недалеко от столицы Туниса, известна своими строгими условиями содержания и нарушениями прав человека. В докладах международных правозащитных организаций с 2010 года она неоднократно упоминалась из-за информации о пытках и жестоком обращении с заключенными. В декабре 2019 года тунисские власти начали распространять среди узников и охранников руководство по правам заключенных, чтобы улучшить условия содержания и повысить осведомленность о правах человека. Однако, несмотря на эти усилия, в январе 2023 года в Mornaguia прошла голодовка заключенных в знак протеста против "нечеловеческих" условий содержания и дискриминации. В октябре 2023 года из этой тюрьмы совершили побег пять опасных преступников.

https://ria.ru/20241102/stambul-1981589906.html

https://ria.ru/20240903/shri-lanka-1970374363.html

https://ria.ru/20241017/chad-1978481751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тунис (страна), россия, каис саид