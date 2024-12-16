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Миронов предложил изменить кредитно-денежную политику ЦБ
Миронов предложил изменить кредитно-денежную политику ЦБ - РИА Новости, 16.12.2024
Миронов предложил изменить кредитно-денежную политику ЦБ
Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил провести изменения в кредитно-денежной политике Центробанка, установив временную... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T07:05
2024-12-16T07:05
2024-12-16T07:12
экономика
россия
сергей миронов
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил провести изменения в кредитно-денежной политике Центробанка, установив временную спецставку кредитования для важнейших стратегических предприятий и отраслей, обращение по данному вопросу он направил главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной. "Предлагаем Банку России изменить современную ограничительную денежно-кредитную политику, которая подавляет спрос и предложение, на политику роста реального производства. Центробанку необходимо создать условия для дешевого кредитования ключевых отраслей экономики, производящих дефицитные товары и услуги с большим спросом в стране", – сказал РИА Новости Миронов. Как отмечается в обращении, которое есть в распоряжении РИА Новости, в ситуации полномасштабного военно-политического противостояния Западу решающим долгосрочным фактором победы становится экономика, ее динамика, эффективность экономической политики. "Запад в любом случае сделает все, чтобы ограничить потенциал роста нашей экономики, которая лежит в основе нашего развития и суверенитета. Прежний глобальный миропорядок необратимо трансформируется. Нашей стране требуются новые решения и алгоритмы макроэкономического управления", - отмечается в документе. Миронов считает, что специальные кредиты должны предоставляться под 3-5 % годовых, например, в виде цифровых рублей, которые обеспечат полный контроль и прозрачность движения инвестиционных средств. "Ввести временную специальную ставку кредитования для важнейших стратегических предприятий и отраслей, в частности, сельского хозяйства. Как известно, продовольственная инфляция составляет сейчас едва ли две трети от общего уровня инфляции", - также говорится в обращении. По словам депутата, политика постоянного повышения ключевой ставки в качестве единственного инструмента борьбы с инфляцией приводит к "охлаждению" экономики, серьезному торможению темпов её роста, а фактически – к стагфляции. "Депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду" в Государственной думе считают, что наряду с противодействием инфляции целью деятельности Центрального банка совместно с правительством РФ должно быть обеспечение высоких темпов роста ВВП и реальных располагаемых доходов населения", - заключил Миронов.
https://ria.ru/20241211/gosduma-1988679465.html
https://ria.ru/20241206/stavka-1987663257.html
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экономика, россия, сергей миронов, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Сергей Миронов, Эльвира Набиуллина
Миронов предложил изменить кредитно-денежную политику ЦБ
Миронов предложил провести изменения в кредитно-денежной политике Центробанка
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил провести изменения в кредитно-денежной политике Центробанка, установив временную спецставку кредитования для важнейших стратегических предприятий и отраслей, обращение по данному вопросу он направил главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной.
"Предлагаем Банку России изменить современную ограничительную денежно-кредитную политику, которая подавляет спрос и предложение, на политику роста реального производства. Центробанку необходимо создать условия для дешевого кредитования ключевых отраслей экономики, производящих дефицитные товары и услуги с большим спросом в стране", – сказал РИА Новости Миронов
.
Как отмечается в обращении, которое есть в распоряжении РИА Новости, в ситуации полномасштабного военно-политического противостояния Западу решающим долгосрочным фактором победы становится экономика, ее динамика, эффективность экономической политики. "Запад в любом случае сделает все, чтобы ограничить потенциал роста нашей экономики, которая лежит в основе нашего развития и суверенитета. Прежний глобальный миропорядок необратимо трансформируется. Нашей стране требуются новые решения и алгоритмы макроэкономического управления", - отмечается в документе.
Миронов считает, что специальные кредиты должны предоставляться под 3-5 % годовых, например, в виде цифровых рублей, которые обеспечат полный контроль и прозрачность движения инвестиционных средств.
"Ввести временную специальную ставку кредитования для важнейших стратегических предприятий и отраслей, в частности, сельского хозяйства. Как известно, продовольственная инфляция составляет сейчас едва ли две трети от общего уровня инфляции", - также говорится в обращении.
По словам депутата, политика постоянного повышения ключевой ставки в качестве единственного инструмента борьбы с инфляцией приводит к "охлаждению" экономики, серьезному торможению темпов её роста, а фактически – к стагфляции.
"Депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду" в Государственной думе считают, что наряду с противодействием инфляции целью деятельности Центрального банка совместно с правительством РФ
должно быть обеспечение высоких темпов роста ВВП и реальных располагаемых доходов населения", - заключил Миронов.