Трюдо потерял контроль над своим кабмином, заявил лидер канадской оппозиции
Пуальевр: Трюдо потерял контроль над своим кабмином и теперь цепляется за власть
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо потерял контроль над собственным кабинетом министров и теперь цепляется за власть, заявил в понедельник лидер оппозиционной партии консерваторов Пьер Пуальевр.
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"Он потерял контроль над собственным кабинетом", - сообщил Пуальевр на слушаниях в канадском парламенте, комментируя состояние правительства страны.
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Пуальевр отметил, что Трюдо в настоящее время цепляется за власть, а также призвал провести голосование о доверии премьеру.
Ранее в понедельник министр финансов и вице-премьер Канады Христя Фриланд объявила о своей отставке, обосновав это тем, что премьер-министр Джастин Трюдо выразил намерение заменить её на данном посту.
В письме, опубликованном Фриланд в соцсети X, она отметила, что её решение связано с утратой доверия со стороны премьера. По словам Фриланд, разногласия с премьером усилились на фоне угрозы введения 25-процентных тарифов, озвученной новой администрацией США. Она подчеркнула необходимость "сохранения финансовых резервов для возможной тарифной войны" и призвала к сдержанности в бюджетных тратах.
Фриланд, известная своей жёсткой позицией в отношении России, в последние годы активно выступала за укрепление канадской экономики и за введение международных санкций против Москвы в связи с событиями на Украине. В апреле 2022 года она требовала исключить Россию из состава G20, заявив, что "страна, развязавшая войну, не может оставаться частью важнейших международных платформ".