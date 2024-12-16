https://ria.ru/20241216/tryudo-1989565216.html

Трюдо потерял контроль над своим кабмином, заявил лидер канадской оппозиции

Трюдо потерял контроль над своим кабмином, заявил лидер канадской оппозиции - РИА Новости, 16.12.2024

Трюдо потерял контроль над своим кабмином, заявил лидер канадской оппозиции

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо потерял контроль над собственным кабинетом министров и теперь цепляется за власть, заявил в понедельник лидер оппозиционной РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T22:47

2024-12-16T22:47

2024-12-16T22:47

в мире

канада

россия

сша

христя фриланд

джастин трюдо

большая двадцатка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149813/27/1498132722_0:21:3076:1751_1920x0_80_0_0_0518895bedc46fc2402fff163659f4fa.jpg

ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо потерял контроль над собственным кабинетом министров и теперь цепляется за власть, заявил в понедельник лидер оппозиционной партии консерваторов Пьер Пуальевр. "Он потерял контроль над собственным кабинетом", - сообщил Пуальевр на слушаниях в канадском парламенте, комментируя состояние правительства страны. Пуальевр отметил, что Трюдо в настоящее время цепляется за власть, а также призвал провести голосование о доверии премьеру. Ранее в понедельник министр финансов и вице-премьер Канады Христя Фриланд объявила о своей отставке, обосновав это тем, что премьер-министр Джастин Трюдо выразил намерение заменить её на данном посту. В письме, опубликованном Фриланд в соцсети X, она отметила, что её решение связано с утратой доверия со стороны премьера. По словам Фриланд, разногласия с премьером усилились на фоне угрозы введения 25-процентных тарифов, озвученной новой администрацией США. Она подчеркнула необходимость "сохранения финансовых резервов для возможной тарифной войны" и призвала к сдержанности в бюджетных тратах. Фриланд, известная своей жёсткой позицией в отношении России, в последние годы активно выступала за укрепление канадской экономики и за введение международных санкций против Москвы в связи с событиями на Украине. В апреле 2022 года она требовала исключить Россию из состава G20, заявив, что "страна, развязавшая войну, не может оставаться частью важнейших международных платформ".

https://ria.ru/20241210/tramp-1988361125.html

https://ria.ru/20240207/kanada-1925821815.html

канада

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, канада, россия, сша, христя фриланд, джастин трюдо, большая двадцатка