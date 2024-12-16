Команда Трампа хочет усилить блокирование китайских машин, пишет Reuters
Reuters: команда Трампа хочет усилить блокирование поставок автомобилей из Китая
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Переходная команда Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, рекомендует усилить меры по блокированию поставок автомобилей, компонентов и аккумуляторных материалов из Китая, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ.
"Переходная команда... Дональда Трампа рекомендует радикальные изменения, направленные на... усиление мер по блокированию поставок автомобилей, компонентов и аккумуляторных материалов из Китая", - говорится в публикации.
Переходная команда также рекомендует ввести тарифы на все материалы для аккумуляторов по всему миру, чтобы увеличить производство в США.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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6 декабря, 15:38