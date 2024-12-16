https://ria.ru/20241216/tramp-1989557005.html

Команда Трампа хочет усилить блокирование китайских машин, пишет Reuters

Команда Трампа хочет усилить блокирование китайских машин, пишет Reuters - РИА Новости, 16.12.2024

Команда Трампа хочет усилить блокирование китайских машин, пишет Reuters

Переходная команда Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, рекомендует усилить меры по блокированию поставок автомобилей, компонентов и... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T21:12

2024-12-16T21:12

2024-12-16T21:12

в мире

сша

китай

дональд трамп

камала харрис

джо байден

nbc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_910fbfc2443c132aeba268004e0933c2.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Переходная команда Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, рекомендует усилить меры по блокированию поставок автомобилей, компонентов и аккумуляторных материалов из Китая, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ. "Переходная команда... Дональда Трампа рекомендует радикальные изменения, направленные на... усиление мер по блокированию поставок автомобилей, компонентов и аккумуляторных материалов из Китая", - говорится в публикации. Переходная команда также рекомендует ввести тарифы на все материалы для аккумуляторов по всему миру, чтобы увеличить производство в США. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241109/tramp-1982863533.html

https://ria.ru/20241206/tramp-1987745246.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, китай, дональд трамп, камала харрис, джо байден, nbc