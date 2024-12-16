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Трамп призвал Зеленского готовиться к завершению конфликта - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:30 16.12.2024 (обновлено: 21:05 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/tramp-1989548520.html
Трамп призвал Зеленского готовиться к завершению конфликта
Трамп призвал Зеленского готовиться к завершению конфликта - РИА Новости, 16.12.2024
Трамп призвал Зеленского готовиться к завершению конфликта
Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения по завершению конфликта на Украине, заявил избранный президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T20:30
2024-12-16T21:05
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 16 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения по завершению конфликта на Украине, заявил избранный президент США Дональд Трамп."Ему следует готовиться к заключению сделки", — сообщил он. Трамп также отметил, что президенту России Владимиру Путину также предстоит заключить сделку. Американский лидер рассчитывает добиться мира до своей инаугурации. Избранный президент подчеркнул, что делает все возможное для прекращения украинского конфликта. При этом он утверждает, что Киев якобы выразил "стремление" достичь мирного урегулирования.По мнению политика, Украине не должны были разрешать удары дальнобойными ракетами вглубь территории России. Трамп добавил, что этот вопрос может быть пересмотрен.Ранее Трамп отмечал, что украинский конфликт никогда бы не начался, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае переизбрания намерен добиться урегулирования кризиса за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал сложившуюся ситуацию слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. Как впоследствии рассказал Путин, дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а Зеленский законодательно запретил переговоры с Москвой. По словам главы МИД Сергея Лаврова, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".В середине июня президент Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к политико-дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20241216/nyt-1989387645.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, сша, киев
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Трамп призвал Зеленского готовиться к завершению конфликта

Трамп: Зеленский должен готовиться к сделке по завершению конфликта на Украине

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения по завершению конфликта на Украине, заявил избранный президент США Дональд Трамп.
"Ему следует готовиться к заключению сделки", — сообщил он.
Украинские военнослужащие в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
В США сделали заявление о завершении конфликта на Украине
Вчера, 10:27
Трамп также отметил, что президенту России Владимиру Путину также предстоит заключить сделку. Американский лидер рассчитывает добиться мира до своей инаугурации.
Избранный президент подчеркнул, что делает все возможное для прекращения украинского конфликта. При этом он утверждает, что Киев якобы выразил "стремление" достичь мирного урегулирования.
По мнению политика, Украине не должны были разрешать удары дальнобойными ракетами вглубь территории России. Трамп добавил, что этот вопрос может быть пересмотрен.
Ранее Трамп отмечал, что украинский конфликт никогда бы не начался, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае переизбрания намерен добиться урегулирования кризиса за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал сложившуюся ситуацию слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
"Никогда не простят": на Украине вынесли приговор Зеленскому
Вчера, 15:01
После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. Как впоследствии рассказал Путин, дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а Зеленский законодательно запретил переговоры с Москвой. По словам главы МИД Сергея Лаврова, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".
В середине июня президент Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к политико-дипломатическому урегулированию.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию
Вчера, 20:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныСШАКиев
 
 
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