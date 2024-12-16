Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что делает все для прекращения конфликта на Украине - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:27 16.12.2024 (обновлено: 20:28 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/tramp-1989547803.html
Трамп заявил, что делает все для прекращения конфликта на Украине
Трамп заявил, что делает все для прекращения конфликта на Украине - РИА Новости, 16.12.2024
Трамп заявил, что делает все для прекращения конфликта на Украине
Избранный американский президент Дональд Трамп в понедельник заявил, что делает все возможное для прекращения украинского конфликта. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T20:27
2024-12-16T20:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
дональд трамп
дмитрий песков
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_910fbfc2443c132aeba268004e0933c2.jpg
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Избранный американский президент Дональд Трамп в понедельник заявил, что делает все возможное для прекращения украинского конфликта. “Это бойня, которую мы не видели со времен Второй мировой, это нужно остановить. И я делаю все возможное, чтобы остановить”, - сообщил он журналистам на пресс-конференции, говоря об усилиях по прекращению конфликта на Украине. Украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией, заявил ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что на Украине на законодательном уровне запрещено вести переговоры с Россией.
https://ria.ru/20241208/tramp-1987991842.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7dee0ac806cead23066da8464d5c94c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, дональд трамп, дмитрий песков, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, США
Трамп заявил, что делает все для прекращения конфликта на Украине

Трамп заявил, что делает все возможное для прекращения украинского конфликта

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Избранный американский президент Дональд Трамп в понедельник заявил, что делает все возможное для прекращения украинского конфликта.
«
“Это бойня, которую мы не видели со времен Второй мировой, это нужно остановить. И я делаю все возможное, чтобы остановить”, - сообщил он журналистам на пресс-конференции, говоря об усилиях по прекращению конфликта на Украине.
Украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией, заявил ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что на Украине на законодательном уровне запрещено вести переговоры с Россией.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Трамп обратился к Путину из-за Украины
8 декабря, 12:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДональд ТрампДмитрий ПесковСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала