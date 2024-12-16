https://ria.ru/20241216/tramp-1989547803.html
Трамп заявил, что делает все для прекращения конфликта на Украине
Трамп заявил, что делает все для прекращения конфликта на Украине - РИА Новости, 16.12.2024
Трамп заявил, что делает все для прекращения конфликта на Украине
Избранный американский президент Дональд Трамп в понедельник заявил, что делает все возможное для прекращения украинского конфликта. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T20:27
2024-12-16T20:27
2024-12-16T20:28
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Избранный американский президент Дональд Трамп в понедельник заявил, что делает все возможное для прекращения украинского конфликта. “Это бойня, которую мы не видели со времен Второй мировой, это нужно остановить. И я делаю все возможное, чтобы остановить”, - сообщил он журналистам на пресс-конференции, говоря об усилиях по прекращению конфликта на Украине. Украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией, заявил ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что на Украине на законодательном уровне запрещено вести переговоры с Россией.
https://ria.ru/20241208/tramp-1987991842.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Трамп заявил, что делает все для прекращения конфликта на Украине
Трамп заявил, что делает все возможное для прекращения украинского конфликта