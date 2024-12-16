https://ria.ru/20241216/tramp-1989547803.html

Трамп заявил, что делает все для прекращения конфликта на Украине

Трамп заявил, что делает все для прекращения конфликта на Украине - РИА Новости, 16.12.2024

Трамп заявил, что делает все для прекращения конфликта на Украине

Избранный американский президент Дональд Трамп в понедельник заявил, что делает все возможное для прекращения украинского конфликта. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T20:27

2024-12-16T20:27

2024-12-16T20:28

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Избранный американский президент Дональд Трамп в понедельник заявил, что делает все возможное для прекращения украинского конфликта. “Это бойня, которую мы не видели со времен Второй мировой, это нужно остановить. И я делаю все возможное, чтобы остановить”, - сообщил он журналистам на пресс-конференции, говоря об усилиях по прекращению конфликта на Украине. Украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией, заявил ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что на Украине на законодательном уровне запрещено вести переговоры с Россией.

https://ria.ru/20241208/tramp-1987991842.html

россия

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, дональд трамп, дмитрий песков, сша