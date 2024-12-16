https://ria.ru/20241216/tramp-1989547596.html

Трамп назвал разрешение Украине ударов вглубь России плохим решением

Трамп назвал разрешение Украине ударов вглубь России плохим решением - РИА Новости, 16.12.2024

Трамп назвал разрешение Украине ударов вглубь России плохим решением

Избранный американский президент Дональд Трамп в понедельник заявил, что Украине не должны были разрешать удары дальнобойными ракетами вглубь территории России, РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T20:23

2024-12-16T20:23

2024-12-16T20:33

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вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Избранный американский президент Дональд Трамп в понедельник заявил, что Украине не должны были разрешать удары дальнобойными ракетами вглубь территории России, добавив, что это было "плохое" решение, которое может быть пересмотрено."Я не думаю, что им нужно было разрешать удары на 200 миль (321 км - ред.) ракетами вглубь России", - сообщил он журналистам, говоря о выданном США разрешении украинским военным наносить удары вглубь России дальнобойными западными ракетами.Трамп добавил, что это было "плохое" решение, а также отметил, что может пересмотреть его после того, как уходящий американский президент Джо Байден ранее позволил ВСУ использовать западные ракеты для дальних ударов по РФ.

https://ria.ru/20241216/tramp-1989547502.html

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Наталья Макарова

в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, джо байден, вооруженные силы украины