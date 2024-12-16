https://ria.ru/20241216/tramp-1989547596.html
Трамп назвал разрешение Украине ударов вглубь России плохим решением
Трамп назвал разрешение Украине ударов вглубь России плохим решением - РИА Новости, 16.12.2024
Трамп назвал разрешение Украине ударов вглубь России плохим решением
Избранный американский президент Дональд Трамп в понедельник заявил, что Украине не должны были разрешать удары дальнобойными ракетами вглубь территории России, РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T20:23
2024-12-16T20:23
2024-12-16T20:33
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Избранный американский президент Дональд Трамп в понедельник заявил, что Украине не должны были разрешать удары дальнобойными ракетами вглубь территории России, добавив, что это было "плохое" решение, которое может быть пересмотрено."Я не думаю, что им нужно было разрешать удары на 200 миль (321 км - ред.) ракетами вглубь России", - сообщил он журналистам, говоря о выданном США разрешении украинским военным наносить удары вглубь России дальнобойными западными ракетами.Трамп добавил, что это было "плохое" решение, а также отметил, что может пересмотреть его после того, как уходящий американский президент Джо Байден ранее позволил ВСУ использовать западные ракеты для дальних ударов по РФ.
https://ria.ru/20241216/tramp-1989547502.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Трамп назвал разрешение Украине ударов вглубь России плохим решением
Трамп заявил, что Украине не должны были разрешать дальние удары вглубь России