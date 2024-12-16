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Трамп назвал разрешение Украине ударов вглубь России плохим решением - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:23 16.12.2024 (обновлено: 20:33 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/tramp-1989547596.html
Трамп назвал разрешение Украине ударов вглубь России плохим решением
Трамп назвал разрешение Украине ударов вглубь России плохим решением - РИА Новости, 16.12.2024
Трамп назвал разрешение Украине ударов вглубь России плохим решением
Избранный американский президент Дональд Трамп в понедельник заявил, что Украине не должны были разрешать удары дальнобойными ракетами вглубь территории России, РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T20:23
2024-12-16T20:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
джо байден
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Избранный американский президент Дональд Трамп в понедельник заявил, что Украине не должны были разрешать удары дальнобойными ракетами вглубь территории России, добавив, что это было "плохое" решение, которое может быть пересмотрено."Я не думаю, что им нужно было разрешать удары на 200 миль (321 км - ред.) ракетами вглубь России", - сообщил он журналистам, говоря о выданном США разрешении украинским военным наносить удары вглубь России дальнобойными западными ракетами.Трамп добавил, что это было "плохое" решение, а также отметил, что может пересмотреть его после того, как уходящий американский президент Джо Байден ранее позволил ВСУ использовать западные ракеты для дальних ударов по РФ.
https://ria.ru/20241216/tramp-1989547502.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, джо байден, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
Трамп назвал разрешение Украине ударов вглубь России плохим решением

Трамп заявил, что Украине не должны были разрешать дальние удары вглубь России

© AP Photo / Sarah MeyssonnierДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Избранный американский президент Дональд Трамп в понедельник заявил, что Украине не должны были разрешать удары дальнобойными ракетами вглубь территории России, добавив, что это было "плохое" решение, которое может быть пересмотрено.
«
"Я не думаю, что им нужно было разрешать удары на 200 миль (321 км - ред.) ракетами вглубь России", - сообщил он журналистам, говоря о выданном США разрешении украинским военным наносить удары вглубь России дальнобойными западными ракетами.
Трамп добавил, что это было "плохое" решение, а также отметил, что может пересмотреть его после того, как уходящий американский президент Джо Байден ранее позволил ВСУ использовать западные ракеты для дальних ударов по РФ.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампДжо БайденВооруженные силы Украины
 
 
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