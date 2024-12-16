https://ria.ru/20241216/tramp-1989547502.html
Трамп намерен применять принцип взаимности с КНР в вопросе пошлин
Трамп намерен применять принцип взаимности с КНР в вопросе пошлин - РИА Новости, 16.12.2024
Трамп намерен применять принцип взаимности с КНР в вопросе пошлин
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена применять принцип взаимности в вопросе введения импортных пошлин на товары из... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T20:23
2024-12-16T20:23
2024-12-16T20:52
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена применять принцип взаимности в вопросе введения импортных пошлин на товары из Китая."Если они хотят вводить пошлины против нас, это нормально, но мы будем вводить такие же пошлины против них", - сказал Трамп, выступая перед журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго.Трамп добавил, что подход к торговым отношениям с Китаем будет основан на честных сделках."Практически во всех случаях Китай облагал нас пошлинами, а мы их не облагали. Это изменится", - уточнил он.Трамп напомнил, что во время его первого президентского срока США заработали более 600 миллиардов долларов на пошлинах и налогах на китайский импорт."До меня ни один президент не заработал даже десяти центов. Мы собираемся делать отличные сделки, и у нас есть все карты на руках", - подчеркнул он.Трамп неоднократно выступал за пересмотр торговых отношений с Китаем, считая их несбалансированными и несправедливыми по отношению к США.
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в мире, китай, сша, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, США, Дональд Трамп
Трамп намерен применять принцип взаимности с КНР в вопросе пошлин
Трамп намерен применять принцип взаимности в вопросе пошлин на товары из Китая