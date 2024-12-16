Рейтинг@Mail.ru
Трамп намерен применять принцип взаимности с КНР в вопросе пошлин - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:23 16.12.2024 (обновлено: 20:52 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/tramp-1989547502.html
Трамп намерен применять принцип взаимности с КНР в вопросе пошлин
Трамп намерен применять принцип взаимности с КНР в вопросе пошлин - РИА Новости, 16.12.2024
Трамп намерен применять принцип взаимности с КНР в вопросе пошлин
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена применять принцип взаимности в вопросе введения импортных пошлин на товары из... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T20:23
2024-12-16T20:52
специальная военная операция на украине
в мире
китай
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079064_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f12189604f4e472124c5a2270ec855f3.jpg
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена применять принцип взаимности в вопросе введения импортных пошлин на товары из Китая."Если они хотят вводить пошлины против нас, это нормально, но мы будем вводить такие же пошлины против них", - сказал Трамп, выступая перед журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго.Трамп добавил, что подход к торговым отношениям с Китаем будет основан на честных сделках."Практически во всех случаях Китай облагал нас пошлинами, а мы их не облагали. Это изменится", - уточнил он.Трамп напомнил, что во время его первого президентского срока США заработали более 600 миллиардов долларов на пошлинах и налогах на китайский импорт."До меня ни один президент не заработал даже десяти центов. Мы собираемся делать отличные сделки, и у нас есть все карты на руках", - подчеркнул он.Трамп неоднократно выступал за пересмотр торговых отношений с Китаем, считая их несбалансированными и несправедливыми по отношению к США.
https://ria.ru/20241216/tiktok-1989549970.html
https://ria.ru/20241216/tramp-1989548520.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079064_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_ff0235f9d839b17a4dec5c303b9155d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, США, Дональд Трамп
Трамп намерен применять принцип взаимности с КНР в вопросе пошлин

Трамп намерен применять принцип взаимности в вопросе пошлин на товары из Китая

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена применять принцип взаимности в вопросе введения импортных пошлин на товары из Китая.
"Если они хотят вводить пошлины против нас, это нормально, но мы будем вводить такие же пошлины против них", - сказал Трамп, выступая перед журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Трамп рассказал о своем отношении к TikTok
Вчера, 20:42
Трамп добавил, что подход к торговым отношениям с Китаем будет основан на честных сделках.
"Практически во всех случаях Китай облагал нас пошлинами, а мы их не облагали. Это изменится", - уточнил он.
Трамп напомнил, что во время его первого президентского срока США заработали более 600 миллиардов долларов на пошлинах и налогах на китайский импорт.
"До меня ни один президент не заработал даже десяти центов. Мы собираемся делать отличные сделки, и у нас есть все карты на руках", - подчеркнул он.
Трамп неоднократно выступал за пересмотр торговых отношений с Китаем, считая их несбалансированными и несправедливыми по отношению к США.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Трамп призвал Зеленского готовиться к завершению конфликта
Вчера, 20:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала